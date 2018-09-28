Двое нарушителей ПДД устроили аварию в Екатеринбурге. Видео

Регистратор запечатлел момент ДТП, произошедшего в четверг, 27 сентября, на улице 8 марта в Екатеринбурге.

На записи видно, что водитель легкового автомобиля Ford решил развернуться через двойную сплошную.

В тот момент, когда автомобилист совершал маневр с нарушением правил дорожного движения, в бок его машине врезался еще один нарушитель – мотоциклист, ехавший по полосе встречного движения.

Судя по кадрам ролика, никто из участников столкновения серьезно не пострадал.

Обращались ли водители, легкомысленно отнесшиеся к правилам поведения на дороге, в полиция – неизвестно.