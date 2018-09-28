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28 сентября 201811:38

Трагедия в питерском кафе: очаг локализован, десятки зданий остались без тепла

Дефект трубопровода в одном из кафе Санкт-Петербурга, из-за прорыва которого погибли два человека, локализован. Из-за аварии ограничено отопление 76 зданий в зоне ЧП. Ремонтные работы начнутся, предположительно, во второй половине дня после завершения следственных действий.

Как сообщил РИА Новости представитель компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", инцидент с прорывом трубы произошел в подвальном кафе "Типичный Питер" на Измайловском проспекте (Адмиралтейский район) около 3:00 по московскому проспекту. В результате ЧП погибли два молодых человека, которые находились в кафе в подвальном помещении. Известно, что посетители кафе были эвакуированы, но два человека решили вернуться за своими вещами, в результате чего погибли.

Кроме того, из-за прорыва трубы провалился асфальт, и были повреждены два автомобиля. Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело.

Как уточняет ТАСС, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит работу по оказанию помощи родственникам погибших и возмещению ущерба имуществу, которое было повреждено в результате ЧП.

По данным коммунальщиков, трубопровод, на котором произошла авария, построен в 1992 году. На участке были проведены все регламентные работы в рамках подготовки к отопительному сезону. Причины аварии выясняются.

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