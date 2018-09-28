За сутки до трагедии в питерском кафе рядом образовалась яма с кипятком

За сутки до трагедии в питерском антикафе, где в результате коммунальной аварии заживо сварились два молодых человека, недалеко от этого места произошел прорыв теплотрассы, а на дороге образовалась внушительных размеров яма. Очевидцы сняли последствия разлива кипятка на видео.

Жертвами ЧП стали 20-летние Андрей Начинкин и Максим Шустров, которые вместе со знакомый заглянули в заведение "Типичный Питер" во дворе дома №20 по Измайловскому проспекту около полуночи. Спустя три часа Максим и Анастасия, как уточняет телеграм-канал "112", вышли на улицу, но очутились в клубах пара. Молодой человек отправился за сотрудником расположенного в подвале антикафе и своим приятелем, но вот выбраться Андрею и Максиму не удалось — за секунды горячая вода поднялась до колена, а рядом с домом образовалась яма с кипятком, в которую упали два автомобиля.

"Я так понимаю, что трубу прорвало в подвальном кафе, только мимо проезжал. Лежат два тела на улице накрытых. Отдохнули", — написал один из очевидцев.

Представители компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" назвали причиной произошедшего дефект на внутриквартальном трубопроводе.

Как выяснилось, ранним утром в четверг, 27 сентября, недалеко от антикафе, на Набережной обводного канала, произошел прорыв теплотрассы — кипятком, как видно на сделанных кадрах, залило проезжую часть, так что водителям приходилось двигаться едва ли не на ощупь. В результате этой аварии никто не пострадал, но на дороге образовалась большая яма, а движение на отрезке от Измайловского до Лермонтовского проспекта было перекрыто на протяжении нескольких часов.

Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку соблюдения требований закона при содержании теплосетей.