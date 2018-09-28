"Бавария" нашла замену Рибери

Чемпион Германии "Бавария" намерена приобрести лидера "Марселя" Флориана Товена. Мюнхенцы видят в 25-летнем полузащитнике преемника другому французу, ветерану команды Франку Рибери.

Франк Рибери пришел в "Баварию" тоже из "Марселя" и уже 11 лет выступает за мюнхенский клуб. Недавно 35-летний полузащитник продлил контракт до 2021 года. Однако чемпионы Германии уже подыскивают замену ему и другому ветерану Арьену Роббену.

Флориан Товен вернулся в "Марсель" после неудачной попытки заиграть в английском "Ньюкасле". В прошлом сезоне Флориан забил 22 мяча и сделал 12 голевых передач. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира. "Марсель" уже объявил, что не собирается продавать Товена дешевле, чем за 80 миллионов евро.