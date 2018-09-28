СБУ по запросу России задержала экс-владельца банка "Пушкино"

Службой безопасности Украины (СБУ) по запросу России задержан бывший владелец банка "Пушкино" Алексей Алякин.

Как сообщают украинские СМИ, суд принял решение о так называемом экстрадиционном аресте до вынесения Генпрокуратурой решения о его выдаче и фактической передаче России.

Алякин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Лицензия банка "Пушкино" была отозвана осенью 2013 года, его признали банкротом. Несоответствия между активами и обязательствами банка составляли 14,5 миллиарда рублей, напоминает "Россия 24".