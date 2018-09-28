Они родились на море и считают его своим — вместе со всеми его дарами. Современные каспийские браконьеры — люди без стыда, совести и чести. А пока витрины московских рынков ломятся от деликатесов Каспия.

Почему осетрина становится золотой? Об этом — новое "Расследование Эдуарда Петрова" "Икорное подполье". В ближайшее время на телеканале "Россия 24".