Эрдоган и Меркель поспорили с Трампом из-за российского газа

На саммите НАТО в Брюсселе президент Турции и канцлер ФРГ поспорили с американским коллегой за право закупать газ у России. Об этом рассказал сам Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета по пути в Германию, куда он отправился с государственным визитом.

По словам Эрдогана, Трамп тогда сказал буквально следующее: "Вы все кормите Россию, Германия дает ей много денег". "О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой", — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

В свою очередь Ангела Меркель напомнила Трампу на саммите, что Германия получает из России 38% газа, и она также не может допустить, чтобы ее народ мерз.

США продолжают санкционную политику в отношении России, навязывая ее другим странам. Президент Турции заверил, что его страна не будет присоединяться к этим санкциям.

Саммит НАТО в Брюсселе проходил 11-12 июля.