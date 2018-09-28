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Открытие новых видов динозавров и изучение известных 1 час назад
Раскат грома на рассвете: обнаружен новый вид 12-тонного динозавра
Открытие нового вида динозавра юрского периода показывает, что переход от маленьких двуногих существ к огромным древним ящерам с длинной шеей не был простым процессом. Недавно специалисты представили миру вид динозавра Ledumahadi mafube, чьё название на языке сесото означает "гигантский раскат грома на рассвете".
Впервые палеонтологи обнаружили окаменелые останки гиганта в 1988 году, но затем кости пролежали на полке несколько лет и были повторно "открыты" лишь в 2000-х годах. В 2010 году специалисты вернулись на место обнаружения останков существа, чтобы продолжить работы, которые были завершены в 2017 году.
Частичный скелет четвероногого прозауропода, далёкого родственника гигантских длинношеих зауропод (например, Brontosaurus и Diplodocus), был найден рядом с городом Кларенс в Южной Африке.
Травоядный древний ящер бродил по земле примерно 200 миллионов лет назад (ранний юрский период), то есть примерно за 40-50 миллионов лет до появления громадных зауроподов.
Если говорить более точно, существо представляет собой особый тип зауроподоморфа – это большая группа длинношеих и длиннохвостых динозавров.
Ведущие авторы недавнего исследования Ион Шуэнье (Jonah Choiniere) и Блэр Макфи (Blair McPhee) из Витватерсрандского университета в Южной Африке считают, что открытие такого крупного существа, которое обитало на планете в начале юрского периода, стало большим сюрпризом.
"Когда Блэр и я занимались экспедиционной работой, нам пришлось работать отбойным молотком, чтобы вытащить из скальной породы кости. Мы не знали, что было в ней, пока не начали копать, и когда мы начали понимать, насколько велика бедренная кость, нас осенило, что это действительно гигантское животное", — рассказывает Шуэнье.
Он и его коллеги подсчитали, что взрослому экземпляру было порядка 14 лет на момент смерти. Животное успело достичь размеров взрослой особи и весило 12 тонн.
При этом L. mafube, конечно же, нельзя сравнить с 60-тонными зауроподами, которые появятся на нашей планете намного позже. Тем не менее древний ящер был намного крупнее каких-либо существ, обитавших во время триасового периода, который предшествовал юрскому. Например, недавно обнаруженная особь того периода Ingentia prima весила от семи до десяти тонн.
Кроме того, авторы работы выяснили, что L. mafube являлся четвероногим существом. У него отсутствовали мощные колонноподобные ноги, которые позже появятся у некоторых громадных зауропод.
Как сообщается в пресс-релизе исследования, авторы разработали новый метод, использующий измерение "рук" и "ног", чтобы показать, что Ledumahadi ходил на "четвереньках", как более поздние зауроподы. При этом животное отличалось от многих других членов собственной группы, живших в то же время, например, Massospondylus.
Примечательно, что более поздние представители этой группы ходили на двух ногах, прежде чем снова перейти на передвижение на четырёх конечностях.
Как говорят учёные, открытие четвероногих L. mafube означает, что эволюция зауроподов не шла по прямому и простому пути. Более того, специалисты предполагают, что зауроподы эволюционировали в четвероногих существ как минимум дважды.
Палеонтолог Стивен Брюсатт (Steven Brusatte) из Эдинбургского университета, не участвовавший в исследовании, говорит, что L. mafube даёт новое представление о том, как динозавры со временем "превратились" в громадных существ.
По его словам, совершенно не удивительно, что L. mafube были огромными существами, поскольку они, как уже было сказано выше, являлись родственниками Brontosaurus и Diplodocus. Тем не менее они являлись довольно-таки дальними родственниками. Основываясь на положении L. mafube на семейном древе динозавров, они, независимо от зауроподов, должны были иметь огромный размер тела, считает Брюсатт.
"Они имели совершенно иное положение конечностей, нежели зауроподы. Зауроподы были похожи на греческие храмы, у них были колонообразные конечности. А Ledumahadi не имели подобного положения, у них были более изогнутые конечности, как у более примитивных динозавров", — объясняет Брюсатт.
Специалист добавляет: данные говорят о том, что различные группы ранних динозавров "экспериментировали" с разными способами превращения в больших существ в течение первых нескольких десятков миллионов лет своей эволюции. В конечном итоге, истинные зауроподы нашли подходящую им колонообразую "конструкцию", которая идеально подходила для поддержания их больших тел. И "это позволило им вырасти до размеров, больших, чем Boeing 737", шутит Брюсатт.
Описание найденных останков динозавра представлено в научном издании Current Biology.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о самой большой в истории ноге динозавра.
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