"Мент в законе": пьяный пенсионер МВД напал на молодых инспекторов после погони

Настоящий бой дал преследовавшему его сотруднику ДПС 54-летний житель Вологодской области, представившийся стражу порядка "ментов в законе", сообщает региональное управление СКР. Противостояние с пенсионером МВД и его 29-летним сыном инспектор снял на видео.

Описанные события произошли 27 сентября в Грязовце: полицейские попытались остановить Skoda, но ее владелец и не подумал съезжать на обочину, а устремился прочь. Из салона он вышел, только доехав до собственного дома, после чего закатил скандал преследователю и отказался показывать паспорт и права. Самому инспектору мужчина посоветовал убираться прочь и не докучать ему вопросами.

Конфликт развивался стремительно — уже через минуту сотрудник ДПС лежал на земле, где его удерживал сын "мента в законе", а сам отставник наносил удары. За коллегу вступился подоспевший коллега, но и он вскоре лежал лицом ниц.

В конечном счете инспекторам удалось освободиться и задержать нападавших, теперь отцу и сыну грозит срок за применение силы в отношении представителя власти.