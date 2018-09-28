Опубликовано видео смертельного ДТП с участием военного грузовика в Казани

В сети размещены кадры с регистратора, запечатлевшего аварию с летальным исходом, произошедшую днем в минувшую среду, 26 сентября, на улице Ершова в Казани.

Как сообщали СМИ, водитель военного "КамАЗа" нарушил правила дорожного движения и совершил разворот через двойную сплошную. Через несколько секунд после этого грузовик столкнулся с легковушкой Skoda.

После удара легковое авто пересекло встречную полосу и остановилось, вылетев за пределы проезжей части.

По словам очевидцев, основной удар в Skoda пришелся в водительскую сторону – 20-летний мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте.