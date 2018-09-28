Тема:
Происхождение и развитие жизни на Земле 25 минут назад
Фосфор для первых живых клеток мог прилететь из космоса
Учёные давно бьются над вопросом, откуда на древней Земле взялся фосфор в форме, пригодной для зарождающейся жизни. Теперь исследователи нашли механизм, с помощью которого нужные вещества могли образоваться прямо в протопланетном диске.
Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications группой во главе с Ральфом Кайзером (Ralf Kaiser) из Гавайского университета в Маноа.
Фосфор – один из самых важных для живых организмов химических элементов. Он входит в состав ДНК, хранящей наследственную информацию, РНК, осуществляющей синтез белка и выполняющей много других функций, АТФ – универсального источника энергии для клеток, фосфолипидов – строительного материала для клеточных мембран. Список можно продолжать. Жизнь, какой мы её знаем, без фосфора просто немыслима.
Однако в неживой природе Земли этот элемент встречается в основном в виде плохо растворимых в воде и химически инертных фосфатов. Они не годятся на роль источника фосфора для первых живых организмов. Как же в таком случае могла возникнуть жизнь?
Над этим вопросом учёные ломают голову не первый год. Было предложено несколько возможных источников фосфора в удобной для усвоения форме. Команда Кайзера предложила новый интригующий вариант.
Учёные воспроизвели в лаборатории условия протопланетного диска, из которого возникли все тела Солнечной системы. Для этого им понадобился глубокий вакуум, охлаждение вещества до -268 oC и поток электронов, имитирующий космические лучи.
Материалом послужили зёрна из замёрзшего углекислого газа и воды. В холодных протопланетных дисках эти вещества очень распространены. Также в состав этих крупиц материи входил фосфин H3P. Это простое соединение тоже наверняка присутствовало в протопланетном облаке.
Учёные обнаружили, что в этих условиях образуются кислородосодержащие кислоты (оксокислоты) на основе фосфора. В их числе фосфорная кислота H3PO4, фосфоновая кислота H3PO3 и пирофосфорную кислоту H4P2O7. В течение первого миллиарда лет существования Земли они могли быть доставлены на планету метеоритами и кометами. Там, вступив в химические реакции, они образовали бы такие растворимые и пригодные для усвоения жизнью формы фосфора, как фосфиты HPO32- и пирофосфаты P2O74-.
"На Земле фосфин смертелен для живых существ, – объясняет первый автор статьи Эндрю Тёрнер (Andrew Turner), также из Гавайского университета в Маноа. – Но в межзвёздной среде экзотическая химия фосфина может способствовать возникновению редких путей для химических реакций и инициировать образование биорелевантных молекул, таких как оксокислоты фосфора, которые в конечном итоге могли вызвать молекулярную эволюцию жизни, какой мы её знаем".
Заметим, однако, что предложенный авторами вариант обогащения "предбиосферы" фосфором отнюдь не единственный. Кратко опишем некоторые другие сценарии. Подробнее о них можно прочесть в замечательной книге Михаила Никитина "Происхождение жизни: от туманности до клетки".
Так, некоторые метеориты содержат фосфид железа Fe3P. При попадании в воду это вещество постепенно разлагается, причём до 50% фосфора переходит в фосфиты и ещё до 5% – в пирофосфаты.
Другим источником этого важного элемента могли быть вулканы. Газы некоторых "огнедышащих гор" содержат заметное количество оксидов фосфора P4O10, PO2 и P4O6. При растворении их в воде также образуются фосфиты и пирофосфаты. Фосфиты содержатся также в воде некоторых геотермальных источников и вулканических грязевых котлов (а именно там, по мнению многих экспертов, зародилась жизнь).
Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, какой механизм или механизмы в действительности сработал на юной Земле. Но чем больше реалистичных вариантов предлагают эксперты, тем больше возникновение жизни превращается из покрытой мраком тайны в изученный и доступный пониманию процесс.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о других "кирпичиках жизни", попавших на Землю с метеоритами, а также протопланетных дисках в качестве "фабрик органики" и о том, как радиация могла помочь синтезу первой ДНК.
Ранее по теме
-
В России найдены древнейшие в мире бесспорные останки животного6 суток назад
-
Жизнь оказалась ровесницей Земли1 месяц назад
-
Неведома зверушка: кем же были древнейшие эдиакарские организмы?1 месяц назад
-
Биологи выяснили, что спасло древних производителей кислорода от смертоносного ультрафиолета1 месяц назад
-
Краски прошлого: обнаружены древнейшие биологические пигменты2 месяца назад
-
Обнаружены древнейшие на Земле следы животного3 месяца назад
Сейчас
КТО в Дагестане: убит боевик с бомбой и спецснаряжением
Картина дня
-
Трагедия в питерском кафе: посетители сварились заживо
- Порошенко встал на колени у могилы Маккейна
- Отрубивший жене кисти рук Грачев лишен родительских прав
- Краденую икону попытались сбыть прямо на территории Лавры
- В Багдаде убита "Мисс Ирак-2015"
Самое читаемое
-
Голые снимки в Сети: кто и за что мстит судье из Саратова
- Как хозяева сдаваемого жилья подглядывают за жильцами
- Мужчина избил подростка-инвалида, попросившего у него помощи
- Карельский маньяк сознался еще в одном убийстве
- 6-месячный младенец ожил в больничном морге
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)
- Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России
- В России подорожали популярные модели Renault (следующая - Lada)
Экономика
-
Расходы на обслуживание долга США превысят оборонный бюджет
- Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- США не смогут одолеть Китай в торговой войне
- Санкционное промедление: рубль укрепился до максимума с августа
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Диеты повышают риск смерти от инсульта, атеросклероза и рака
Вести в 20.00
-
Энергетика, Каспий и дзюдо
- В Нью-Йорке Порошенко как мог подражал Трампу
- Природная аномалия: на Урале сошел гигантский оползень
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Заработать на новых iPhone: оправдалось ли стояние в очереди?
- Столичная турфирма исчезла вместе с деньгами клиентов
- Жильцы дома на Вавилова десять лет не могут избавиться от соседства с борделем
- Сортировать багаж в аэропорту Домодедово будут роботы
- Грибной сезон в Подмосковье: как не стать жертвой отравления
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа
- Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории
- Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости
- Историки изучили египетский папирус с магическими рисунками и любовными заклинаниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов