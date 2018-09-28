Формула-1. Артем Маркелов сел за руль Renault на Гран-при России

В первой серии тренировочных заездов формулического Гран-при России в Сочи сразу в четырёх командах произошли временные замены пилотов. В Renault за руль машины Карлоса Сайнса сел россиянин Артём Маркелов. Для нашего пилота это была первая официальная сессия в рамках гоночного уикенда.

Кроме того, в Force India за руль машины Серхио Переса сел Николас Латифи, в Sauber Антонио Джовинацци заменил Маркуса Эриксона, в McLaren Ландо Норрис пилотировал машину Фернандо Алонсо, сообщает F1News. В целом сессия прошла без серьёзных инцидентов.

Разворачивало Ландо Норриса и Лэнса Стролла, Валттери Боттас несколько раз выезжал за пределы трассы. В боксах дымилась машина Даниэля Риккардо – механики начали запланированную ранее замену днища, но пришлось заменить и коробку передач, так что австралиец больше не выезжал.

В Mercedes не работали по ходу сессии на самых мягких шинах HyperSoft, а в Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен выезжали только на этом составе для подготовки к квалификации – и возглавили протокол, проехав круг на полторы секунды быстрее, чем год назад.

В итоге лучшее время у Феттеля из Ferrari – 1 мин. 34,488 сек. В тройку попали Макс Ферстаппен (Red Bull) и чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes). Маркелов провел вполне полезную сессию, завершив ее на 15-м месте. Сергей Сироткин из Williams занял 18-ю позицию, опередив, впрочем, напарника по команде канадца Стролла.