Столичная турфирма исчезла вместе с деньгами клиентов
Новая скандальная история на московском туристическом рынке: менеджер известной компании продала путевки десяткам клиентов, после чего аннулировала все туры и исчезла с деньгами. Ущерб — около восьми миллионов рублей, не считая потраченных нервов и сорванных отпусков. Но возмещать потери турфирма, похоже, не собирается.
- Хороший отель, это практически как санаторий, только на Средиземном море.
Федор Сергеев купил отцу путевку на Кипр. Вылет уже завтра, но чемоданы никто не пакует. Вместо билетов и брони отеля из турфирмы "За путевкой" пришло короткое письмо.
- Менеджер, продавший вам тур, Рысбекова Сауле, аннулировала ваш договор в рабочей программе, тур не забронировала, денежные средства украдены ею.
Ту же историю о пропавшем менеджере Сауле Рысбековой рассказали и Ирине Коршуновой. Она заплатила за поездку в Таиланд 160 тысяч рублей, но фото отеля разглядывает, сидя на работе. Ирине удалось связаться с руководителем московского отделения "За путевкой".
"Мне ответили: вы никогда не докажете, что в договоре стоит моя подпись. В договоре стоит моя печать, я этого договора не видел, он у нас по базе как зарегистрированный не проходит, вы у меня вымогаете деньги, я ничего не знаю, не звоните", — рассказывает она.
И в московские отделения "За путевкой", действительно, больше не дозвониться.
Офис, в котором работала менеджер Рысбекова, располагался в престижном месте, в доме-памятнике архитектуры XVIII века, расположенном рядом с Садовым кольцом — видимо, чтобы у клиентов не возникало вопросов о благонадежности компании. Однако сейчас вывеска и любые другие опознавательные знаки турфирмы здесь уже отсутствуют. Внутри на двери — лишь оторванная наклейка "Авиабилеты".
- Они не съехали еще практически, но уже не работают.
"За путевкой" — целая группа компаний. Информация о московских офисах с официального сайта исчезла, а вот санкт-петербургские, в том числе и головной, продолжают работать. Обеспокоенным клиентам там рассказывают: столичные отделения работали по франшизе.
- Мы уже с ними закрывали отношения, мы их заканчивали, нас это не устраивало, мы решили так больше не делать. И сотрудница, которая там работала, зная, что дорабатывает последние дни, набрала у туристов деньги и не бронировала.
Бывшие коллеги добавляют: Сауле Рысбекова работала не первый год. С постоянных клиентов деньги и вовсе собрала на личную карту — якобы сделала себе подарок на день рождения и пропала.
Турфирма уже написала на менеджера заявление в полицию. Просит обратиться туда же и обманутых клиентов. Впрочем, юристы советуют готовить параллельно иски в суд. Ответить должны будут и московский офис, и санкт-петербургский как продавец франшизы.
"Сначала требования, исковые заявления, обращения в суд применительно к самому пользователю — то есть, к компании, которая заключила с вами договор, действуя по франшизе. И только если уже в судебном порядке будет установлена недостаточность средств для того, чтобы рассчитаться по уже имеющемуся судебному решению, тогда уже в дальнейшем привлекается к ответственности сам правообладатель", — говорит адвокат Андрей Колесов.
Обманутые клиенты сейчас кооперируются в социальных сетях. Уже понятно, что счет пострадавших идет на десятки, если не на сотни. Вместе с Сауле Рысбековой, по предварительным данным, пропало порядка восьми миллионов рублей.
Сейчас
КТО в Дагестане: убит боевик с бомбой и спецснаряжением
Картина дня
-
Трагедия в питерском кафе: посетители сварились заживо
- Порошенко встал на колени у могилы Маккейна
- Отрубивший жене кисти рук Грачев лишен родительских прав
- Краденую икону попытались сбыть прямо на территории Лавры
- В Багдаде убита "Мисс Ирак-2015"
Самое читаемое
-
Голые снимки в Сети: кто и за что мстит судье из Саратова
- Как хозяева сдаваемого жилья подглядывают за жильцами
- Мужчина избил подростка-инвалида, попросившего у него помощи
- Карельский маньяк сознался еще в одном убийстве
- 6-месячный младенец ожил в больничном морге
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)
- Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России
- В России подорожали популярные модели Renault (следующая - Lada)
Экономика
-
Расходы на обслуживание долга США превысят оборонный бюджет
- Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- США не смогут одолеть Китай в торговой войне
- Санкционное промедление: рубль укрепился до максимума с августа
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Диеты повышают риск смерти от инсульта, атеросклероза и рака
Вести в 20.00
-
Энергетика, Каспий и дзюдо
- В Нью-Йорке Порошенко как мог подражал Трампу
- Природная аномалия: на Урале сошел гигантский оползень
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Заработать на новых iPhone: оправдалось ли стояние в очереди?
- Столичная турфирма исчезла вместе с деньгами клиентов
- Жильцы дома на Вавилова десять лет не могут избавиться от соседства с борделем
- Сортировать багаж в аэропорту Домодедово будут роботы
- Грибной сезон в Подмосковье: как не стать жертвой отравления
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа
- Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории
- Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости
- Историки изучили египетский папирус с магическими рисунками и любовными заклинаниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов