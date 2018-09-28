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28 сентября 201813:47 Владимир Стариков

Столичная турфирма исчезла вместе с деньгами клиентов

Новая скандальная история на московском туристическом рынке: менеджер известной компании продала путевки десяткам клиентов, после чего аннулировала все туры и исчезла с деньгами. Ущерб — около восьми миллионов рублей, не считая потраченных нервов и сорванных отпусков. Но возмещать потери турфирма, похоже, не собирается.

- Хороший отель, это практически как санаторий, только на Средиземном море.

Федор Сергеев купил отцу путевку на Кипр. Вылет уже завтра, но чемоданы никто не пакует. Вместо билетов и брони отеля из турфирмы "За путевкой" пришло короткое письмо.

- Менеджер, продавший вам тур, Рысбекова Сауле, аннулировала ваш договор в рабочей программе, тур не забронировала, денежные средства украдены ею.

Ту же историю о пропавшем менеджере Сауле Рысбековой рассказали и Ирине Коршуновой. Она заплатила за поездку в Таиланд 160 тысяч рублей, но фото отеля разглядывает, сидя на работе. Ирине удалось связаться с руководителем московского отделения "За путевкой".

"Мне ответили: вы никогда не докажете, что в договоре стоит моя подпись. В договоре стоит моя печать, я этого договора не видел, он у нас по базе как зарегистрированный не проходит, вы у меня вымогаете деньги, я ничего не знаю, не звоните", — рассказывает она.

И в московские отделения "За путевкой", действительно, больше не дозвониться.

Офис, в котором работала менеджер Рысбекова, располагался в престижном месте, в доме-памятнике архитектуры XVIII века, расположенном рядом с Садовым кольцом — видимо, чтобы у клиентов не возникало вопросов о благонадежности компании. Однако сейчас вывеска и любые другие опознавательные знаки турфирмы здесь уже отсутствуют. Внутри на двери — лишь оторванная наклейка "Авиабилеты".

- Они не съехали еще практически, но уже не работают.

"За путевкой" — целая группа компаний. Информация о московских офисах с официального сайта исчезла, а вот санкт-петербургские, в том числе и головной, продолжают работать. Обеспокоенным клиентам там рассказывают: столичные отделения работали по франшизе.

- Мы уже с ними закрывали отношения, мы их заканчивали, нас это не устраивало, мы решили так больше не делать. И сотрудница, которая там работала, зная, что дорабатывает последние дни, набрала у туристов деньги и не бронировала.

Бывшие коллеги добавляют: Сауле Рысбекова работала не первый год. С постоянных клиентов деньги и вовсе собрала на личную карту — якобы сделала себе подарок на день рождения и пропала.

Турфирма уже написала на менеджера заявление в полицию. Просит обратиться туда же и обманутых клиентов. Впрочем, юристы советуют готовить параллельно иски в суд. Ответить должны будут и московский офис, и санкт-петербургский как продавец франшизы.

"Сначала требования, исковые заявления, обращения в суд применительно к самому пользователю — то есть, к компании, которая заключила с вами договор, действуя по франшизе. И только если уже в судебном порядке будет установлена недостаточность средств для того, чтобы рассчитаться по уже имеющемуся судебному решению, тогда уже в дальнейшем привлекается к ответственности сам правообладатель", — говорит адвокат Андрей Колесов.

Обманутые клиенты сейчас кооперируются в социальных сетях. Уже понятно, что счет пострадавших идет на десятки, если не на сотни. Вместе с Сауле Рысбековой, по предварительным данным, пропало порядка восьми миллионов рублей.

Текст: "Вести-Москва"

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