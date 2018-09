Формула-1. Haas объявил о продлении контрактов с Грожаном и Магнусеном

По ходу гоночного уикенда в Сочи, где проходит формулический Гран-при России, американская команда Haas объявила о продлении контрактов с пилотами Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном на сезон-2019. Француз и датчанин в этом году ведут "конюшню" на 5-м месте в Кубке конструкторов.

Грожан при этом проведет четвертый сезон в составе Haas – в 2015-2016 годах Грожан был безоговорочным лидером коллектива, но в 2018-м провел серию неудачных гонок, в результате чего в паддоке "Формулы-1" появились предположения о том, что контракт с ним продлен не будет. Однако летом Ромен сумел прибавить и его достижения убедили руководство продолжить сотрудничество.

NEWS: Haas F1 Team will retain its driver lineup of @RGrosjean and @KevinMagnussen for the 2019 FIA Formula One World Championship.



📰: https://t.co/qZNqMbVV8J pic.twitter.com/cQOIWCv6XR