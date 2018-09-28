Заработать на новых iPhone: оправдалось ли стояние в очереди?

Трое суток под дождем, постоянные переклички и нервное напряжение — условия очереди за новыми гаджетами Apple на Тверской больше напоминали экстремальный поход в дикую природу. Этим людям главный психиатр Москвы поставил диагноз: шопоголики. Однако "Вести" таких в очереди не нашли: там хотели не потратить, а заработать. Оправдался ли расчет?

Ночь, улица Тверская — и так уже третьи сутки. Усталые, но в предвкушении — и не покупки даже, а заработка.

- Мы не покупаем его себе, мы продаем место, чтобы любой человек мог прийти и сделать себе широкий... спрос.

- И что, пользуются спросом ваши места?

- Да!

- Купили?

- Еще нет.

- Вы самый первый, да, в очереди?

- Да, ну в данный момент за меня стоят мои девочки. То есть, нас небольшая команда, все вопросы в основном через меня решаются. Я не хочу, чтобы моих девочек обижали, так как поступали уже угрозы в наш адрес.

В дождь и ветер, в спальных мешках, в палатках и даже в домике на детской площадке. Еда, принесенная с собой, давно закончилась, но отойти поесть нельзя — потеряешь очередь. Перекличка — каждый час.

- Чтобы у нас все получилось, мы сделаем вот так!

- Это какое-то богохульство — ради айфона креститься.

- Нет — это не ради айфона. Это ради того, чтобы у нас получилось.

В пять утра магазин выставил свои терминалы — это уже электронная очередь, но талончик получают согласно живой. Журналистов тут, кажется, не меньше, чем желающих купить телефон. Вокруг — мусор, а простые пешеходы вынуждены идти по проезжей части, минуя толпу.

Остались буквально считаные минуты до старта продаж. У дверей выстроилась огромная очередь. Люди стоят согласно выданным талонам. По нашим данным, их 255, но большой вопрос, будут ли куплены все телефоны: ведь, как признались сами люди, они стоят не за гаджетами, а чтобы заработать.

Очередь подходит, а вот клиентов на покупку места в ней нет. Ничего не остается, как уничтожить заветную бумажку, за которую еще час назад просили сотни тысяч.

- Я понял, что это просто бумажка, не имеющая никакого морального, никакого духовного смысла. Это просто действительно искусственно созданный ажиотаж вокруг этого мероприятия.

- Три дня простоял и пришел к этой мысли — что все было зря?

- Ну, можно сказать и так!

А вот и первый реальный покупатель с телефоном в руке. Сутками здесь не стоял — просто пришел и купил телефон.

- До меня 247 человек продавали очередь, а я прошел первый.

Самое смешное, что сегодня новые модели абсолютно свободно можно купить в десятках специализированных магазинов и в салонах сотовой связи. По слухам, одному из стоявших все же удалось за эти дни продать двадцатое место в очереди за сто тысяч рублей. Но этого человека в лицо никто не видел.

Похоже, ночное стояние трамидаторов — тех, кто живет в очереди за деньги — изжило себя как явление. Предложение не рождает спрос.