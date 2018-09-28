Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 сентября 201813:31 Ольга Турчанинова

Заработать на новых iPhone: оправдалось ли стояние в очереди?

Трое суток под дождем, постоянные переклички и нервное напряжение — условия очереди за новыми гаджетами Apple на Тверской больше напоминали экстремальный поход в дикую природу. Этим людям главный психиатр Москвы поставил диагноз: шопоголики. Однако "Вести" таких в очереди не нашли: там хотели не потратить, а заработать. Оправдался ли расчет?

Ночь, улица Тверская — и так уже третьи сутки. Усталые, но в предвкушении — и не покупки даже, а заработка.

- Мы не покупаем его себе, мы продаем место, чтобы любой человек мог прийти и сделать себе широкий... спрос.
- И что, пользуются спросом ваши места?
- Да!
- Купили?
- Еще нет.

- Вы самый первый, да, в очереди?
- Да, ну в данный момент за меня стоят мои девочки. То есть, нас небольшая команда, все вопросы в основном через меня решаются. Я не хочу, чтобы моих девочек обижали, так как поступали уже угрозы в наш адрес.

В дождь и ветер, в спальных мешках, в палатках и даже в домике на детской площадке. Еда, принесенная с собой, давно закончилась, но отойти поесть нельзя — потеряешь очередь. Перекличка — каждый час.

- Чтобы у нас все получилось, мы сделаем вот так!
- Это какое-то богохульство — ради айфона креститься.
- Нет — это не ради айфона. Это ради того, чтобы у нас получилось.

В пять утра магазин выставил свои терминалы — это уже электронная очередь, но талончик получают согласно живой. Журналистов тут, кажется, не меньше, чем желающих купить телефон. Вокруг — мусор, а простые пешеходы вынуждены идти по проезжей части, минуя толпу.

Остались буквально считаные минуты до старта продаж. У дверей выстроилась огромная очередь. Люди стоят согласно выданным талонам. По нашим данным, их 255, но большой вопрос, будут ли куплены все телефоны: ведь, как признались сами люди, они стоят не за гаджетами, а чтобы заработать.

Очередь подходит, а вот клиентов на покупку места в ней нет. Ничего не остается, как уничтожить заветную бумажку, за которую еще час назад просили сотни тысяч.

- Я понял, что это просто бумажка, не имеющая никакого морального, никакого духовного смысла. Это просто действительно искусственно созданный ажиотаж вокруг этого мероприятия.
- Три дня простоял и пришел к этой мысли — что все было зря?
- Ну, можно сказать и так!

А вот и первый реальный покупатель с телефоном в руке. Сутками здесь не стоял — просто пришел и купил телефон.

- До меня 247 человек продавали очередь, а я прошел первый.

Самое смешное, что сегодня новые модели абсолютно свободно можно купить в десятках специализированных магазинов и в салонах сотовой связи. По слухам, одному из стоявших все же удалось за эти дни продать двадцатое место в очереди за сто тысяч рублей. Но этого человека в лицо никто не видел.

Похоже, ночное стояние трамидаторов — тех, кто живет в очереди за деньги — изжило себя как явление. Предложение не рождает спрос.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

13:59

КТО в Дагестане: убит боевик с бомбой и спецснаряжением

12:42

Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий

10:15

Претензиями Максаковой к мужу займется Пресненский суд

08:45

"Банк торгового финансирования" лишился лицензии

07:08

В Багдаде убита "Мисс Ирак-2015"

04:29

Из-за супертайфуна в Японии отменено 198 авиарейсов

21:40

Нетаньяху заявил о наличии секретных ядерных объектов в Иране

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий

Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий

27 минут назад
Трагедия в питерском кафе: очаг локализован, десятки зданий остались без тепла

Трагедия в питерском кафе: очаг локализован, десятки зданий остались без тепла

2 часа назад
На саммите СНГ Путин не расстается с Пушкиным

На саммите СНГ Путин не расстается с Пушкиным

5 минут назад
"Утка" про Боширова: бывший командир Чепиги диагностировал у британцев шизофрению

"Утка" про Боширова: бывший командир Чепиги диагностировал у британцев шизофрению

10 минут назад
"Герой украинского народа": Порошенко встал на колени у могилы Маккейна

"Герой украинского народа": Порошенко встал на колени у могилы Маккейна

2 часа назад
"Спецагент Интерпола" из "Кэшбери" угрожает журналистам ВГТРК

"Спецагент Интерпола" из "Кэшбери" угрожает журналистам ВГТРК

1 час назад
Эрдоган и Меркель поспорили с Трампом из-за российского газа

Эрдоган и Меркель поспорили с Трампом из-за российского газа

1 час назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
В США самолет выехал за пределы полосы, два человека погибли

В США самолет выехал за пределы полосы, два человека погибли

5 часов назад
Рэпер Нелли договорился со студенткой, обвинившей его в насилии

Рэпер Нелли договорился со студенткой, обвинившей его в насилии

3 часа назад
Икону Георгия Победоносца попытались сбыть прямо на территории Лавры

Икону Георгия Победоносца попытались сбыть прямо на территории Лавры

4 часа назад
Намоленное место: жилой дом сносят ради филармонии

Намоленное место: жилой дом сносят ради филармонии

42 минуты назад
Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

4 часа назад
Рубль в октябре может получить передышку

Рубль в октябре может получить передышку

4 часа назад
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

27.09.2018 10:29
Американцы отказали отцу Хабиба Нурмагомедова в визе

Американцы отказали отцу Хабиба Нурмагомедова в визе

23 минуты назад
Живая вода Пятигорска

Живая вода Пятигорска

24 минуты назад
Фосфор для первых живых клеток мог прилететь из космоса

Фосфор для первых живых клеток мог прилететь из космоса

24 минуты назад
Заработать на новых iPhone: оправдалось ли стояние в очереди?

Заработать на новых iPhone: оправдалось ли стояние в очереди?

31 минута назад
Дмитрий Грачев, отрубивший жене кисти рук, лишен родительских прав

Дмитрий Грачев, отрубивший жене кисти рук, лишен родительских прав

37 минут назад
"А собирались больше человек бить": расправа трех подростков над сверстником попала на видео

"А собирались больше человек бить": расправа трех подростков над сверстником попала на видео

1 час назад
Тимошенко обвинила Порошенко в планах присвоить ГТС и пообещала ликвидировать "Нафтогаз"

Тимошенко обвинила Порошенко в планах присвоить ГТС и пообещала ликвидировать "Нафтогаз"

1 час назад
Обзор смартфона Sony Xperia XZ2 Premium: поштучно и камерно

Обзор смартфона Sony Xperia XZ2 Premium: поштучно и камерно

1 час назад
Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

1 час назад
ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)

ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)

1 час назад
"Мент в законе": пьяный пенсионер МВД напал на молодых инспекторов после погони

"Мент в законе": пьяный пенсионер МВД напал на молодых инспекторов после погони

1 час назад
В Японии запретили ездить на картингах в костюме "Супер Марио"

В Японии запретили ездить на картингах в костюме "Супер Марио"

2 часа назад
Названы самые дорогие и самые дешевые города Подмосковья

Названы самые дорогие и самые дешевые города Подмосковья

2 часа назад
Джонсон предложил Мэй канадскую модель

Джонсон предложил Мэй канадскую модель

2 часа назад
СБУ по запросу России задержала экс-владельца банка "Пушкино"

СБУ по запросу России задержала экс-владельца банка "Пушкино"

2 часа назад
Вести.net: в Москве испытали "голографический звонок" в 5G-сети

Вести.net: в Москве испытали "голографический звонок" в 5G-сети

2 часа назад
В России начались продажи новых "айфонов"

В России начались продажи новых "айфонов"

2 часа назад
Стартовали российские продажи обновленного Jeep Cherokee

Стартовали российские продажи обновленного Jeep Cherokee

3 часа назад
Двое нарушителей ПДД устроили аварию в Екатеринбурге. Видео

Двое нарушителей ПДД устроили аварию в Екатеринбурге. Видео

3 часа назад
Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями

Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями

3 часа назад
13 героев мультфильмов, родившихся в комиксах

13 героев мультфильмов, родившихся в комиксах

3 часа назад
В Багдаде убита "Мисс Ирак-2015"

В Багдаде убита "Мисс Ирак-2015"

6 часов назад
Как модели plus-size изменили индустрию моды

Как модели plus-size изменили индустрию моды

23 часа назад
BB или CC-крем: что лучше маскирует

BB или CC-крем: что лучше маскирует

23 часа назад