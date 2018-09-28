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Отравление Скрипаля 10 минут назад
"Утка" про Боширова: бывший командир Чепиги диагностировал у британцев шизофрению
Председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко прокомментировал информацию СМИ о том, что за именем Анатолия Чепиги скрывается Руслан Боширов, передает РИА Новости.
По словам Боржко, до работы в ДОССАФ он руководил батальоном курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ).
"В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией.
Боржко подчеркнул, что в ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий.
"Я думаю, меня английская разведка тоже внесет в списки, потому что я у него был командиром, надо делать пластическую операцию", — пошутил Боржко.
Как сообщалось ранее, британский проект Bellingcat совместно с изданием Insider сообщил, что Руслан Боширов "в реальности" полковник ГРУ по имени Анатолий Чепига. Insider сообщил, что Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка Амурской области, после окончания ДВОКУ отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Издание подчеркивает, что подразделение Чепиги сыграло важную роль во Второй чеченской войне. Insider пишет, что Русланом Бошировым он стал после переезда в Москву, где окончил академию ГУ ВС.
Между тем в МИД РФ напомнили об отсутствии доказательств.
Ранее портал уже публиковал информацию, не находившую подтверждения. Например, сообщалось, что согласно "базе данных ФМС" Петров и Боширов работали в разведке.
"Почему "Беллингкэту" легче за ночь "взломать базу данных ФМС", чем раздобыть хоть одно доказательство "причастности" Петрова и Боширова к отравлению?" — прокомментировала эту публикацию дипломат.
Как сообщалось, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.
Власти РФ неоднократно предлагали провести совместное расследование, но Британия игнорировала эту инициативу.
МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Спустя некоторое время Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и к спецслужбам не имеют никакого отношения.
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