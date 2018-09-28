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28 сентября 201814:27 Юлия Воробьёва

У меня лапки: кошки не оправдали звание эффективных охотников на крыс

Учёные впервые рассмотрели взаимодействие между городскими дикими кошками и крысами. Оказалось, последним всё чаще удаётся обхитрить охотников.
Фото HelgaKa/pixabay.com.

Кошки издревле известны как прирождённые охотники на мышей и крыс. Считается, что именно с этим связано их одомашнивание: ловкие и бесшумные животные, охраняющие зерновые культуры от грызунов, были незаменимы для древних земледельцев. Известно также, что без пушистых спутников не обходились морские путешествия викингов: они брали кошек на корабли, чтобы те защищали запасы в трюмах.

Но, кажется, современные кошки проигрывают войну с грызунами. Учёные впервые рассмотрели взаимодействия между дикими (не домашними) городскими кошками и крысами, и оказалось, что первые не являются такими эффективными охотниками, как принято считать.

Команда специалистов из нескольких университетов и научных центров Австралии и США вела наблюдения за поведением и передвижениями животных на одном из заводов по переработке отходов в Нью-Йорке.

"Жители Нью-Йорка часто хвастаются, что крысы "не боятся ничего" и сами "размером с кошку". Однако кошек обычно выпускают, чтобы контролировать эту относительно большую, обороняющуюся и потенциально опасную добычу", — рассказывает член исследовательской группы Майкл Парсонс (Michael Parsons) из Фордхэмского университета.

Чтобы проверить, насколько эффективно справляются кошки со своей задачей, его команда вживила более сотне крыс микрочипы, помогающие отслеживать передвижения. Затем в "исследовательскую зону" запустили 60 кошек и расставили по всей территории видеокамеры. Учёные хотели, чтобы животные находились в естественной среде. Им также было интересно, как поменяется поведение грызунов в присутствии угрозы.

За 79 дней наблюдений команда получила 306 видеоматериалов. Успехи кошек в охоте оказались более чем скромными. Специалисты зафиксировали лишь 20 случаев преследования и три попытки убийства крыс, две из которых оказались удачными. При этом в обоих случаях кошки довели охоту до конца, заметив скрывающихся жертв. А в третьем эпизоде кошка позволила добыче ускользнуть: это была гонка на открытой территории, преследователь отвлёкся и потерял интерес, поясняют авторы работы.

По их словам, поведение крыс после начала эксперимента стало весьма осторожным: они старались избегать потенциальных угроз и редко выходили на открытое пространство, где невозможно спрятаться.

Любопытная деталь: если в какой-то из дней камеры фиксировали большое количество кошек, то на следующий день число замеченных на открытой территории крыс было минимальным. Но если крысы становились смелее и чаще выбирались из укрытий, на следующий день количество охотящихся кошек не увеличивалось.

"Как и любая добыча, крысы переоценивают риски хищничества. В присутствии кошек они корректируют своё поведение, чтобы сделать себя менее заметными, и проводят больше времени в норах", — рассказывает Парсонс.

На основе этих и других данных о городских экосистемах авторы заключают, что дикие кошки "переключились" на добычу более лёгкую – как по доступности, так и по весовой категории. Речь идёт о мышах, птицах, ящерицах, тараканах и других мелких животных.

"Мы уже знали, что средний вес крыс составлял 330 граммов, что намного больше, чем типичная птица весом 15 граммов или 30-граммовая мышь, — говорит Парсонс. — Мы ожидали низкого уровня хищничества [в случае] с крысами, и наше исследование подтвердило это".

Между тем многие люди продолжают верить, что именно благодаря кошкам на улицах их городов не так уж много крыс. Но на самом деле это потому, что последние меняют своё поведение, зная привычки охотников.

Чтобы добыча попалась в когтистые лапы, нужно несколько условий: кошка должна быть голодна, у неё не должно быть альтернативного источника пищи, а также ей требуется элемент неожиданности, пишут исследователи.

В будущем они планируют продолжить сбор данных и сделать выводы о долгосрочных изменениях в городских экосистемах.

Научную статью по итогам этой работы можно прочитать в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что в Новой Зеландии через 35 лет не останется кошек и крыс: правительство истребляет "вредителей", чтобы сохранить экосистемы.

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