Погода на выходные: ветрено, солнечно, заморозки
В предстоящие выходные дни в центральных регионах европейской части России будет преобладать антициклональный тип циркуляции воздушных масс. Будет ветрено, прохладно, но солнечно.
В приполярных областях похолодает, местами установится временный снежный покров. На юге температура понизится пока только в Крыму и на западе Краснодарского края.
В Москве переменная облачность, без существенных осадков, температура днем – плюс 9-11, по области -7-12 градусов выше нуля. В ночные часы высока вероятность заморозков, в дневные часы будет усиливаться до 7-12 метров в секунду ветер.
В Санкт-Петербурге в субботу переменная облачность, без осадков, днем – 8-10 градусов тепла, в воскресенье облачно, дождь, плюс 7-9, сильный, порывистый западный ветер, 10-15 метров в секунду.
В Архангельске в субботу переменная облачность, без существенных осадков, днем – 6-8 выше нуля, ночью – ноль-плюс 2. В воскресенье днем — обложной дождь, около плюс 5. В Сыктывкаре облачно, небольшие дожди, в ночные часы с мокрым снегом, днем — около 5 градусов выше нуля, по ночам — около нуля.
В Курске в субботу облачно и дождливо, днем – 9-11 градусов тепла, в ночь на субботу – 1-3 градуса тепла, в воскресенье солнечно – 13-15 тепла.
В большинстве регионов Поволжья будет по-осеннему ветрено, холодно, пройдут кратковременные дожди. В Пензе и в Ульяновске – 9-12 градусов тепла. В Самаре и Саратове – плюс 18-21. В Волгограде и в Астрахани солнечно, тихо и тепло – плюс 23-26.
В Предуралье, в тыловой части циклона временами пройдут дожди, сопровождаемые сильным северо-западным ветром. В Ижевске и Перми – 6-9 градусов выше нуля, в Уфе в субботу – 11-13, в воскресенье — не выше 7. В Оренбурге тепло сохранится, плюс 18-21.
В Ростове-на-Дону – плюс 20-23, возможен небольшой дождь. В Волгограде и в Астрахани — около 25, без осадков. В Сочи, Анапе и Керчи прогремят локальные грозы, температура понизится до 16-19 градусов.
На Южном Урале, в тылу циклона, дождливо и ветрено. В Екатеринбурге и Челябинске – плюс 5-8.
В Центральной Сибири холодно будет только в северных регионах. В Тюмени, дождь, 6-9 градусов тепла. В Омске – 13-15, без осадков. В Кемерове, Новосибирске и Томске – 9-12, без существенных осадков.
В Прибайкалье, в гребне антициклона, будет солнечно и умеренно тепло. В Иркутске и Улан-Удэ и в Чите – 13-16 выше нуля.
На юге Дальнего Востока, в зоне влияния циклона атмосферных фронтов, будет преобладать облачная, местами пройдут небольшие дожди, в воскресенье усилится ветер. В Хабаровске и в Южно-Сахалинске – плюс 14-17°. Во Владивостоке – 17-19, в воскресенье вечером начнется сильный дождь, скажется влияние тайфуна "Трами".
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