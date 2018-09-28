Американцы отказали отцу Хабиба Нурмагомедова в визе

Абдулманал Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, не сможет поддержать сына в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Бой пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Абдулманал Нурмагомедов обратился за визой в консульстве США в Стамбуле, но по данным ТАСС ему было отказано. В середине августа Хабиб сообщал, что надеется на разрешение проблем с визой. Но американская сторона не разрешила Нурмагомедову-старшему въезд в страну.

Бой за титул чемпиона мира в весовой категории в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Хабиб будет защищать звание чемпиона мира, завоеванное в апреле в бою с Элом Яквинтой.