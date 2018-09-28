Офисная работа способствует разводу

Скандинавские социологи советуют переходить на фриланс, если хотите сохранить отношения. Исследователи считают, что офисная работа разрушает брак. Статистика, которая это подтверждает, довольно пугающая, сообщает Science.

За основу исследования ученые взяли данные из Дании, где люди разводятся чаще, чем в других скандинавских странах, а также больше женщин, в том числе, родивших, делают успешную карьеру в разных областях.

Социологи изучили сведения о браках, которые были заключены в период с 1981-го по 2000-й год. Ученые сделали особый акцент на место и характер семей. Оказалось, что около 100 тысяч пар из этой выборки распались.

Интересно, что мужчины с высшим образованием разводились вдвое чаще ровесников, окончивших только школу или колледж.

Кроме того, мужчины и женщины разводились чаще, если по работе им приходилось много общаться с представителями противоположного пола. Так, представители сильного пола, которые работали в основном женщинами уходили из семьи на 15 процентов чаще тех, кто трудился в мужском коллективе.

Для женщин это обстоятельство тоже справедлива, однако они в такой ситуации разводились на 10 процентов чаще мужчин.

Крепче всего оказались отношения мужчин, работавших библиотекарями или фермерами, а среди женщин – тех, кто был занят в области горной промышленности, фармацевтики и сельского хозяйства.

Чаще всего разводились те, кто трудились с большим количеством молодых людей и девушек, например, работники ресторанов и отелей.