КТО в Дагестане: убит боевик с бомбой и спецснаряжением

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о ликвидации в Буйнакском районе Дагестана боевика, имеющего отношение к преступлениям террористической направленности.

В ночь на 28 сентября во время спецоперации преступник оказал вооруженное сопротивление, после чего был нейтрализован. Известно, что бандит причастен к ряду преступлений террористической направленности. В результате произошедшего никто не пострадал.

На месте происшествия были обнаружен автомат, пистолет, готовое к применению самодельное взрывное устройство, боеприпасы и спецснаряжение.

Как сообщалось ранее, 27 сентября в Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана на ограниченной территории введен режим контртеррористической операции (КТО).