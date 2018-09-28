Тема:

Отравление Скрипалей 6 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
28 сентября 201814:50

Песков рассказал британским журналистам о сталиных, бегающих по Красной площади

Кремль не собирается участвовать в обсуждении, "кто на кого похож" – так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации в британских СМИ о схожести виновников отравления Скрипалей с гражданами РФ.

"У нас на Красной площади бегает 15 сталиных и 15 лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал", — сказал он.

Москва сомневается в достоверности британских новостей по делу Скрипалей, "никто уже не может разобраться, какие из них ложные, а какие – правдивые". Песков отметил, что для собственного разбирательства по этому делу России необходимы официальные данные, а иметь в дискуссии по этому делу в качестве визави средства массовой информации невозможно.

Россия с самого начала предлагала совместное расследование, но слышала лишь "отказы от британцев". Он в очередной раз подчеркнул, что Кремль не занимается поисками людей и их идентификацией, а соответствующие службы нуждаются в исходных материалах.

В пятницу газета The Daily Telegraph написала, что установлена личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению в Солсбери. Ранее официальный Лондон официальными исполнителями покушения назвал граждан РФ Руслана Боширова и Александра Петрова, которые, по мнению британских спецслужб, являются агентами ГРУ. Позже Bellingcat и The Insider сообщили, что Боширов, на самом деле, — полковник Анатолий Чепига, Герой России.

У Кремля нет информации, что Чепига награждался звездой Героя России, заявил Песков, отметив, что была проведена соответствующая проверка.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, стоит ли главному редактору издания The Insider Роману Доброхотову опасаться уголовного преследования, на что Песков ответил, что тот волен обратиться в правоохранительные органы, если есть такие опасения, но ситуация не является темой для дискуссии в Кремле, передает "Интерфакс".

Ранее по теме

Сейчас

14:09

Россия призвала СНГ нарастить объем расчетов в нацвалютах

13:59

КТО в Дагестане: убит боевик с бомбой и спецснаряжением

12:42

Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий

10:15

Претензиями Максаковой к мужу займется Пресненский суд

08:45

"Банк торгового финансирования" лишился лицензии

07:08

В Багдаде убита "Мисс Ирак-2015"

04:29

Из-за супертайфуна в Японии отменено 198 авиарейсов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Россия запретила израильским самолетам появляться рядом со своими базами

Россия запретила израильским самолетам появляться рядом со своими базами

1 час назад
Песков рассказал британским журналистам о сталиных, бегающих по Красной площади

Песков рассказал британским журналистам о сталиных, бегающих по Красной площади

56 минут назад
Россия призвала СНГ нарастить объем расчетов в нацвалютах

Россия призвала СНГ нарастить объем расчетов в нацвалютах

1 час назад
С пресс-конференции в Берлине вывели мужчину: Эрдоган улыбнулся и переглянулся с Меркель

С пресс-конференции в Берлине вывели мужчину: Эрдоган улыбнулся и переглянулся с Меркель

17 минут назад
Валуев пояснил слова о том, что не стыдно быть бедным

Валуев пояснил слова о том, что не стыдно быть бедным

30 минут назад
Трагедия в питерском кафе: очаг локализован, десятки зданий остались без тепла

Трагедия в питерском кафе: очаг локализован, десятки зданий остались без тепла

4 часа назад
"Герой украинского народа": Порошенко встал на колени у могилы Маккейна

"Герой украинского народа": Порошенко встал на колени у могилы Маккейна

4 часа назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий

Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий

2 часа назад
На саммите СНГ Путин не расстается с Пушкиным

На саммите СНГ Путин не расстается с Пушкиным

1 час назад
"Спецагент Интерпола" из "Кэшбери" угрожает журналистам ВГТРК

"Спецагент Интерпола" из "Кэшбери" угрожает журналистам ВГТРК

3 часа назад
Как это устроено: виртуальная реальность для продажи квартир

Как это устроено: виртуальная реальность для продажи квартир

46 минут назад
Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

5 часов назад
Рубль в октябре может получить передышку

Рубль в октябре может получить передышку

6 часов назад
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

27.09.2018 10:29
Польский канал через Балтийскую косу может навредить экологии

Польский канал через Балтийскую косу может навредить экологии

5 минут назад
Microsoft закроет "классический" Skype 1 ноября

Microsoft закроет "классический" Skype 1 ноября

9 минут назад
Российские физики нашли на спутнике Марса необычную опасность для посадочных модулей

Российские физики нашли на спутнике Марса необычную опасность для посадочных модулей

21 минута назад
Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

21 минута назад
Киркоров, Шнур, Билан и Бузова поддержали дочь Лепса

Киркоров, Шнур, Билан и Бузова поддержали дочь Лепса

23 минуты назад
Марсело повредил камбаловидную мышцу и пропустит матч с ЦСКА

Марсело повредил камбаловидную мышцу и пропустит матч с ЦСКА

24 минуты назад
Елена Темникова. Самые яркие образы певицы

Елена Темникова. Самые яркие образы певицы

26 минут назад
Аппендицит вполне можно лечить без операции

Аппендицит вполне можно лечить без операции

30 минут назад
Арестован казанец, избивший заблудившегося аутиста

Арестован казанец, избивший заблудившегося аутиста

36 минут назад
Gelandewagen из свадебного кортежа перевернулся после ДТП в Ростове-на-Дону

Gelandewagen из свадебного кортежа перевернулся после ДТП в Ростове-на-Дону

37 минут назад
КТО в Дагестане: убит боевик с бомбой и спецснаряжением

КТО в Дагестане: убит боевик с бомбой и спецснаряжением

44 минуты назад
Сергей Старостин: играть в квартете сложнее, чем в трио или в дуэте

Сергей Старостин: играть в квартете сложнее, чем в трио или в дуэте

1 час назад
Погода на выходные: ветрено, солнечно, заморозки

Погода на выходные: ветрено, солнечно, заморозки

1 час назад
Офисная работа способствует разводу

Офисная работа способствует разводу

1 час назад
У меня лапки: кошки не оправдали звание эффективных охотников на крыс

У меня лапки: кошки не оправдали звание эффективных охотников на крыс

1 час назад
Стас Пьеха: "Это чудо, что я еще жив"

Стас Пьеха: "Это чудо, что я еще жив"

1 час назад
10 стран с самым большим количеством людей, живущих за чертой бедности

10 стран с самым большим количеством людей, живущих за чертой бедности

2 часа назад
Американцы отказали отцу Хабиба Нурмагомедова в визе

Американцы отказали отцу Хабиба Нурмагомедова в визе

2 часа назад
Живая вода Пятигорска

Живая вода Пятигорска

2 часа назад
Фосфор для первых живых клеток мог прилететь из космоса

Фосфор для первых живых клеток мог прилететь из космоса

2 часа назад
Заработать на новых iPhone: оправдалось ли стояние в очереди?

Заработать на новых iPhone: оправдалось ли стояние в очереди?

2 часа назад
Дмитрий Грачев, отрубивший жене кисти рук, лишен родительских прав

Дмитрий Грачев, отрубивший жене кисти рук, лишен родительских прав

2 часа назад
Намоленное место: жилой дом сносят ради филармонии

Намоленное место: жилой дом сносят ради филармонии

2 часа назад
Стало известно, на сколько подорожают автомобили в России

Стало известно, на сколько подорожают автомобили в России

2 часа назад
"А собирались больше человек бить": расправа трех подростков над сверстником попала на видео

"А собирались больше человек бить": расправа трех подростков над сверстником попала на видео

2 часа назад
Тимошенко обвинила Порошенко в планах присвоить ГТС и пообещала ликвидировать "Нафтогаз"

Тимошенко обвинила Порошенко в планах присвоить ГТС и пообещала ликвидировать "Нафтогаз"

2 часа назад
Обзор смартфона Sony Xperia XZ2 Premium: поштучно и камерно

Обзор смартфона Sony Xperia XZ2 Premium: поштучно и камерно

3 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

3 часа назад
ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)

ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)

3 часа назад
В Японии запретили ездить на картингах в костюме "Супер Марио"

В Японии запретили ездить на картингах в костюме "Супер Марио"

3 часа назад
Вести.net: в Москве испытали "голографический звонок" в 5G-сети

Вести.net: в Москве испытали "голографический звонок" в 5G-сети

4 часа назад
Стартовали российские продажи обновленного Jeep Cherokee

Стартовали российские продажи обновленного Jeep Cherokee

4 часа назад
13 героев мультфильмов, родившихся в комиксах

13 героев мультфильмов, родившихся в комиксах

5 часов назад