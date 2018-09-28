Парусный спорт. "Броненосец" возглавил зачет чемпионата мира RC44

Прекрасными результатами открыли чемпионат мира в классе RC44 команды яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" и "Ника". С двумя победами в трех гонках стартовым лидером зачета стал экипаж Кирилла Флорова, а Владимир Просихин завершил день вторым.

После нескольких дней штилевой погоды, 27 сентября, в первый день гонок чемпионата мира в классе RC44 парусная столица Португалии Кашкайш подарила участникам прекрасные условия. Средний ветер силой в 12-15 узлов при ровной воде и ярком солнце позволил открыть чемпионат сразу тремя динамичными гонками.

Команда "Броненосец" уверенно провела день, победив с отрывом в первой и заключительной гонках. Неудачной стала вторая гонка дня, когда команда Кирилла Фролова оказалась на дистанции в роли догоняющего. Но даже в этом положении, в последнем подветренном отрезке российский экипаж пошел ва-банк, отделился от флота и сумел обойти несколько лодок, финишировав пятым.

Следует отметить, что для "Броненосца" это только второе соревнование в сезоне RC44 2018. Этапы на Канарах и в Словении команда Фролова пропустила. К флоту "Броненосец" присоединился только в июле в Марстранде, где занял итоговое пятое место, не выиграв ни одной гонки. Таким образом, сегодня российская команда завоевала свои первые победы в классе RC44 в нынешнем году.

"Мы просто соскучились по гонкам в этом классе, и атмосфера на борту была приподнятой, — говорит Фролов, — несмотря на такой результат, все гонки сегодня были разными. В первой мы не очень хорошо стартовали, но предположили усиление справа и пошли туда, что оказалось удачной идеей. Во второй гонке лучше стартовали, но на огибании были чуть ли не последними, отыграть пару позиций получилось лишь на последнем отрезке благодаря рискованному решению. Ну а к третьей гонке ветер уже точно был справа, куда мы и пошли после старта. Вообще, сегодня хорошая скорость у нас, и это, пожалуй, главный залог результата. Впереди еще весь чемпионат, так что посмотрим, как пойдет".

Действующие чемпионы мира, команда "Ника" Просихина, после второго прихода в первой гонке, сбавили обороты и показали 4-й и 5-й результаты. Интересно, что именно здесь, в Кашкайш, в 2015 году "Ника" завоевала свой первый титул чемпиона мира, поэтому, сейчас еще рано делать какие-либо прогнозы относительно результатов команды Просихина, когда впереди еще три гоночных дня. Пока "Ника" разделяет вторую строчку с монегасками на лодке "Харизма".