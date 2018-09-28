Бельгийская армия хочет судиться с Google. На спутниковых картах их базы как на ладони

Министерство обороны Бельгии планирует подать в суд на компанию Google, так как базы вооруженных сил можно прекрасно рассмотреть в Google Maps. По мнению местных военных, это негативно влияет на безопасность страны, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на бельгийские СМИ.

Ранее военные "по-хорошему" просили заретушировать ключевые объекты на спутниковых снимках, таких как база Кляйн-Бройгель или штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе. Однако Google отказал.

Стоит отметить, что спутниковые снимки бельгийских военных объектов действительно очень хорошего качества. Яркий пример – авиабаза рядом с коммуной Флорен: четко видно взлетно-посадочную полосу, все постройки, даже те, которые находятся в лесу. Прекрасно видны истребители F-16 на открытой стоянке и рядом с укрытиями.

Впрочем, также в Google Maps можно найти военные объекты всех стран: даже базы стратегических подводных лодок или шахты с баллистическими ракетами.