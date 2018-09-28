С пресс-конференции в Берлине вывели мужчину: Эрдоган улыбнулся и переглянулся с Меркель

В Берлине с совместной пресс-конференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вывели мужчину. Наблюдая за происходящим, Эрдоган улыбнулся и переглянулся с Меркель, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Эрдоган мог отменить общение с репортерами, если на пресс-конференции будет присутствовать турецкий журналист Джан Дюндар, приговоренный в Турции к почти 6 годам лишения свободы за разглашение гостайны.

Уже на пресс-конференции Меркель заявила, что Дюндар сам решил не участвовать в мероприятии и публично на это указал. Канцлер также добавила, что по поводу турецкого журналиста у нее мнения с Эрдоганом расходятся.

Также Меркель заявила, что у Германии недостаточно информации для запрета на своей территории деятельности организации ФЕТО, которую в Турции связывают с проповедником Фетхуллахом Гюленом. Вместе с тем канцлер напомнила, что в Германии запрещена Рабочая партия Курдистана.

В октябре в Берлине пройдет встреча лидеров ФРГ, России, Франции и Турции, рассказала Меркель. Главы стран обсудят ситуацию в сирийском Идлибе, которая, по ее словам, "остается хрупкой".