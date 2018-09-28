Пациент подмосковной больницы отказался лечиться у пьяного врача

Посещение травмпункта в подмосковном Видном не принесло облегчения местному жителю, которого осматривал находившийся в неадекватном состоянии дежурный врач. В то утро мужчина оказался не единственным, кто жаловался на действия медика, а потому он заранее включил камеру на телефоне и снял действия сотрудника клинической больницы на видео.

Запись была сделана около пяти часов утра в минувшую субботу, 22 сентября. Автор ролика обратился за помощью с сильной болью в ухе, но ему пришлось прождать не менее часа в коридоре, прежде чем он попал в кабинет.

"Халатное отношения врача к больным", как охарактеризовал пациент поведение принимавшего его медика, выражалось в болезненных ощущениях при осмотре, общей небрежности и неспособности четко артикулировать фразы. После очередного неприятного прикосновения мужчина вскочил со стула, обвинил врача в пьянстве на работе и отказался лечиться у него. Все обвинения сотрудник больницы отверг, но свою фамилию назвать отказался.

На этом, впрочем, история не закончилась: сменивший тон медик принялся заполнять больничный лист, то и дело задавая наводящие вопросы заплетающимся языком. Узнав, что пациент не мерил температуру, он отправился за градусником, однако по пути разбил его. Маленькое ЧП поставило крест на осмотре — мужчина вновь вскочил со стула и покинул кабинет, пообещав сообщить о нетрезвом сотруднике главврачу больницы. Сдержал ли он свое слово, остается неизвестным.