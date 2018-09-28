Gelandewagen из свадебного кортежа перевернулся после ДТП в Ростове-на-Дону

Очевидцы запечатлели последствия аварии с участием автомобиля Mercedes G-класса из состава свадебного кортежа, произошедшей в пятницу, 28 сентября, на улице Оганова в Ростове-на-Дону.

По данным местных СМИ, Gelandewagen столкнулся с автомобилем Kia, после чего не устоял на колесах и опрокинулся на бок.

Как рассказали очевидцы, жених и невеста, находившиеся в Mercedes, а также их спутники, серьезно не пострадали.