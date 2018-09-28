Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

Канал "Наука" в седьмой раз покажет главное событие из мира науки в режиме реального времени. Имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины будут объявлены 1 октября, в области физики – 2 октября, 3 октября будут названы лауреаты по химии.

Зрители канала "Наука" увидят оглашение лауреатов Нобелевской премии в прямом эфире в рамках специальных выпусков программы "Вопрос науки". Ведущий Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, обсудит с российскими экспертами в соответствующих научных дисциплинах.

1 октября, 12:15-12:50 – объявление лауреатов по медицине

2 октября, 12:30–13:00 — объявление лауреатов по физике.

3 октября, 12:30–13:00 — объявление лауреатов по химии.

В 2017 году количество кандидатов на вручение главной научной премии составило 317 человек. Также размер Нобелевской премии в прошлом году увеличен до 9 миллионов шведских крон ($1,12 миллиона).

По сложившейся традиции, список номинантов Нобелевским комитетом не оглашается. Так, по данным компании Clarivate Analytics, в список номинантов вошли 17 человек, 11 из которых представляют Североамериканские академии; остальные – институты и исследовательские центры Великобритании, Франции, Германии, Испании, Японии и Южной Кореи.

Эфир канала "Наука", посвященный оглашению Нобелевских лауреатов будет также доступен на сайте канала и в социальных сетях: YouTube, "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники".