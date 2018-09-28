Липовая инвалидность: Раджаб Абдулатипов арестован

В пятницу Советский районный суд Махачкалы арестовал брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, задержанного по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе суда, в случае предъявления обвинения, Абдулатипов останется под стражей до 26 ноября.

По данным СКР, Абдулатипова подозревают в участии в преступном сообществе, специализирующемся на незаконном установлении инвалидности за взятки.

Следствием уже установлены шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами ОПГ. Ранее по этому делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

Раджаб Абдулатипов с 1997 года по 2000 год являлся руководителем миграционной службы Дагестана, с 2002 года по 2016 год — начальником УФМС России по Дагестану, начальником управления по делам миграции МВД по Дагестану. С сентября 2016 года занимает пост председателя комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана.