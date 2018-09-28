В Берлине считают, что Вашингтон все же введет санкции против СП-2

В Берлине считают, что Вашингтон все же введет санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2", несмотря на обещания президента США Дональда Трампа не прибегать к такой мере.

Как заявил координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер со ссылкой на собственный источники, в США в скором времени будет ужесточен санкционный режим, и это вызывает беспокойство — санкции могут нанести ущерб немецким и европейским компаниям.

Байер отметил, что в этой ситуации важно не отворачиваться от США, а вести более конструктивный диалог, передает ТАСС.

18 сентября Трамп заявил, что США не будут вводить санкции против компаний, которые участвуют в строительстве СП-2.