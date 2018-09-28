Госсекретарь Бельгии написал книгу о "нулевой терпимости" к нелегалам

Скандал в толерантной Европе. Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен написал книгу о нулевой терпимости к нелегальным мигрантам. В книге "Континент без границ" бельгийский госсекретарь разбирает ошибки европолитики перед лицом миграционного давления.

Книга издана на двух языках – французском и нидерландском, сообщает "Интерфакс". Автор представляет в коалиционном правительстве националистическую партию "Новый фламандский альянс".

Он предлагает Европе взять на вооружение австралийскую модель отношения к мигрантам. В начале 2000-х годов правительство Австралии начало операцию Relex: армия перехватывала все суда с мигрантами до прибытия их в австралийские территориальные воды и передавала их индонезийской береговой охране.

В 2001 году 5516 человек по морю нелегально достигли Австралии. После введения Relex только один-единственный мигрант сумел пересечь австралийскую границу морским путем. За несколько недель Австралии удалось разрушить экономическую модель перевозчиков, подчеркнул Тео Франкен. Однако при этом Австралия продолжала выдавать визы.

По мнению госсекретаря Бельгии, от нелегальной миграции надо предохраняться экономическим путем, а именно развивать экономики стран, откуда идет миграционный поток.

Но Тео Франкен считает, что Евросоюз далек от применения подобной системы, так как не располагает "ни политической способностью, ни волей", чтобы возвести тройную стену безопасности на пути нелегалов ради сохранения ЕС в качестве примера стабильности и процветания. Зато realpolitik России Тео Франкен воспринимает как модель, которой мы могли бы руководствоваться.

Бельгийский госсекретарь призывает Евросоюз также создать европейские вооруженные силы, которые сделают европейский континент независимым от поддержки зарубежных держав. Второй европейской "стеной", по его идее, должна стать национальная береговая охрана и национальные ВМС стран Евросоюза. Третий рецепт от Тео Франкена – это смелая дипломатия, которая заставит соседние страны одновременно бояться и уважать экономическую мощь единой Европы. Это приведет их к выбору активного политического, экономического и миграционного сотрудничества с Евросоюзом, подчеркивает Франкен.