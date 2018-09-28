Тема:
Нелегалы в Европе 52 минуты назад
Госсекретарь Бельгии написал книгу о "нулевой терпимости" к нелегалам
Скандал в толерантной Европе. Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен написал книгу о нулевой терпимости к нелегальным мигрантам. В книге "Континент без границ" бельгийский госсекретарь разбирает ошибки европолитики перед лицом миграционного давления.
Книга издана на двух языках – французском и нидерландском, сообщает "Интерфакс". Автор представляет в коалиционном правительстве националистическую партию "Новый фламандский альянс".
Он предлагает Европе взять на вооружение австралийскую модель отношения к мигрантам. В начале 2000-х годов правительство Австралии начало операцию Relex: армия перехватывала все суда с мигрантами до прибытия их в австралийские территориальные воды и передавала их индонезийской береговой охране.
В 2001 году 5516 человек по морю нелегально достигли Австралии. После введения Relex только один-единственный мигрант сумел пересечь австралийскую границу морским путем. За несколько недель Австралии удалось разрушить экономическую модель перевозчиков, подчеркнул Тео Франкен. Однако при этом Австралия продолжала выдавать визы.
По мнению госсекретаря Бельгии, от нелегальной миграции надо предохраняться экономическим путем, а именно развивать экономики стран, откуда идет миграционный поток.
Но Тео Франкен считает, что Евросоюз далек от применения подобной системы, так как не располагает "ни политической способностью, ни волей", чтобы возвести тройную стену безопасности на пути нелегалов ради сохранения ЕС в качестве примера стабильности и процветания. Зато realpolitik России Тео Франкен воспринимает как модель, которой мы могли бы руководствоваться.
Бельгийский госсекретарь призывает Евросоюз также создать европейские вооруженные силы, которые сделают европейский континент независимым от поддержки зарубежных держав. Второй европейской "стеной", по его идее, должна стать национальная береговая охрана и национальные ВМС стран Евросоюза. Третий рецепт от Тео Франкена – это смелая дипломатия, которая заставит соседние страны одновременно бояться и уважать экономическую мощь единой Европы. Это приведет их к выбору активного политического, экономического и миграционного сотрудничества с Евросоюзом, подчеркивает Франкен.
Ранее по теме
-
Фонд Сороса подал на Венгрию иск в ЕСПЧ3 суток назад
-
Скандал в немецком Хемнице: крупных чиновников выкидывают из политики9 суток назад
-
Полиция немецкого Хемница задержала шесть националистов12 суток назад
-
Мигранты требуют отставки главы МВД Германии Зеехофера13 суток назад
-
У берегов Ливии погибли порядка ста мигрантов17 суток назад
-
"Маркус кричал, но избиение продолжалось": мигранты убили немца с кардиостимулятором18 суток назад
Сейчас
Журналистка "Знака" пропала после "странного общения" с водителем
Картина дня
-
Экс-командир Чепиги назвал расследование о Боширове "шизофренией"
- Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий
- Валуев пояснил слова о том, что не стыдно быть бедным
- Радикалы захватили православный храм на западе Украины
- Трагедия в питерском кафе: посетители сварились заживо
Самое читаемое
-
Голые снимки в Сети: кто и за что мстит судье из Саратова
- Как хозяева сдаваемого жилья подглядывают за жильцами
- Мужчина избил подростка-инвалида, попросившего у него помощи
- Карельский маньяк сознался еще в одном убийстве
- 6-месячный младенец ожил в больничном морге
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)
- Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России
- В России подорожали популярные модели Renault (следующая - Lada)
Экономика
-
Расходы на обслуживание долга США превысят оборонный бюджет
- Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- США не смогут одолеть Китай в торговой войне
- Санкционное промедление: рубль укрепился до максимума с августа
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Диеты повышают риск смерти от инсульта, атеросклероза и рака
Вести в 20.00
-
Энергетика, Каспий и дзюдо
- В Нью-Йорке Порошенко как мог подражал Трампу
- Природная аномалия: на Урале сошел гигантский оползень
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Заработать на новых iPhone: оправдалось ли стояние в очереди?
- Столичная турфирма исчезла вместе с деньгами клиентов
- Фестиваль "Золотая осень" охватил всю Москву
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа
- Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории
- Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости
- Историки изучили египетский папирус с магическими рисунками и любовными заклинаниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов