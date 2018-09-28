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Ситуация в Донбассе 29 минут назад
Кучма решил покинуть контактную группу
Бывший президент Украины, один из подписантов Минских соглашений, Леонид Кучма принял решение уйти в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Как уточнил ТАСС представитель Президентского фонда Леонида Кучмы, Леонид Данилович принял это решение давно в связи с возрастом и необходимостью дать возможность поработать другим. Летом Леониду Кучме исполнилось 80 лет.
Между тем, Леонид Кучма считает нецелесообразным менять минскую площадку для переговоров по Донбассу. Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко выразил мнение о необходимости перенести ее в другую столицу из-за позиции делегации Белоруссии при ООН, которая часто голосует против любых идей и предложений Украины. Экс-президент отметил, что поведение Белоруссии и на международной арене объяснимо, ведь на нее "давит Россия", и по объективным причинам официальный Минск не может избавиться от этого давления.
По данным "Интерфакса", Леонид Кучма участвует в работе контактной группе в качестве полномочного представителя официального Киева.
Как отмечает РИА Новости, уже последовала первая реакция политиков на этот шаг. В частности, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник предположил, что выход из контактной группы Леонида Кучмы может отразиться на тональности переговоров в Минске.
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