Увольнение Моуринью обойдется "Манчестер Юнайтед" в 26 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" неудачно выступает в текущем сезоне. Однако клуб по-прежнему доверяет главному тренеру Жозе Моуринью. Согласно контракту, в случае увольнения клубу придется заплатить португальцу огромную неустойку.

Если самый титулованный клуб Англии решится отправить Жозе Моуринью в отставку, то "Манчестер Юнайтед" придется выплатить компенсацию в 26 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте главного тренера, рассчитанного до июня 2020 года. Поэтому увольнение Моуринью выглядит маловероятным.

"Манчестер Юнайтед" после шести туров набрал 10 очков и занимает только 7 место в английской премьер-лиги. Кроме того "красные дьяволы" выбили из розыгрыша Кубка лиги, уступив в серии пенальти представителю Чемпионшипа "Дерби Каунти".