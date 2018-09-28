Власти Сингапура подарят гражданам 511 миллионов долларов

2,8 миллиона граждан Сингапура получат от правительства щедрый подарок – единовременную выплату в размере 511 миллионов долларов. На всех. Таким образом местное Министерство финансов решило отблагодарить жителей за вклад в развитие страны, сообщает Chanel News Asia.

Гражданам Сингапура выплатят бонус до конца года. Размер "приза" будет зависеть от уровней дохода каждого жителя страны. К примеру, если в 2017 году человек заработал не более 28 тысяч сингапурских долларов (20,4 тысяч долларов США), то на его счет упадут 219 американских долларов.

Если годовой доход гражданина Сингапура не превысил 73,09 тысячи долларов США, его бонус составит не более 150 долларов. Всем, кто заработал меньше этой отметки выплатят по 73 доллара.

Финансовое поощрение достанется всем совершеннолетним гражданам. Всего в Сингапуре проживают 5,97 миллиона человек.