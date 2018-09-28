Тренд рынка недвижимости: покупатель становится более требовательным
Покупатель меняется вместе с рынком недвижимости и предъявляет повышенные требования к возводимому жилью, поэтому спрос сосредоточен вокруг наиболее успешных проектов в высокой стадии готовности от крупных и надежных застройщиков. Об этом заявил старший вице-президент "Галс-Девелопмент" Леонид Капров в ходе сессии "Рынок недвижимости 2019: работа в новых условиях". Мероприятие состоялось в рамках крупнейший выставки отрасли "Недвижимость от лидеров", которая проходит в Гостином дворе с 27 по 30 сентября.
Участие в сессии также приняли замминистра строительства и ЖКХ России Наталья Антипина, генеральный директор "ДОМ.РФ" Александр Плутник, председатель правления "Абсолют Банк" Татьяна Ушкова, президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий. Модератором дискуссии выступил главный редактор "РБК-Недвижимость" Игнат Бушухин.
Одной из важнейших тем встречи стали изменения в законодательстве о долевом строительстве. С 1 июля 2019 девелоперы смогут привлекать средства граждан на специальные эскроу-счета.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Наталья Антипина рассказала о том, что были внесены серьезные изменения и ограничения в деятельность застройщиков.
"У них началась новая жизнь. В первую очередь, это проектное финансирование. Между девелопером и покупателем встает банк", — пояснила она.
Она подчеркнула, что переход к эскроу-счетам — сложный процесс, но Минстрой уделяет этому вопросу особое внимание. Власти постараются сделать переход к новой системе финансирования наименее сложным. Все вопросы, которые могут возникнуть у банков или застройщиков, будет разбирать специальная комиссия.
"Мы не только разработали реформу, но и сопровождаем ее", — подчеркнула Наталья Антипина.
В свою очередь гендиректор "ДОМ.РФ" Александр Плутник отметил, что в данный момент никаких проблем с эскроу-счетами нет. Более того, институт развития готовится предложить правительству инструмент, который поможет реализовать реформу.
"С точки зрения института развития мы хотим предложить инструмент, который удешевил бы проекты финансирования для застройщика с одной стороны, а с другой стороны — развил у банков аппетит к этому виду бизнеса, снял бы с них часть риска, позволил бы поставить на поток работу по проектам финансирования. Мы такой инструмент разработали, согласовали с министерством финансов. Теперь будем его обсуждать в правительстве, совместно с Банком России," – сообщил Александр Плутник.
По словам старшего вице-президента "Галс-Девелопмент" Леонида Капрова, в долгосрочной перспективе это, безусловно, удачная реформа. Первый эффект от нее заметен уже сейчас.
"Пока будет распродаваться тот объем проектов, который уже выведен на рынок — это тренд на снижение стоимости и льготные условия для потребителя, далее предложение будет сокращаться, а цена — расти", — сказал Леонид Капров.
Он также отметил, что в "Галс-Девелопмент" готовы к новым реалиям рынка недвижимости.
"Мы работаем с банком ВТБ, поэтому и вопросы эскроу-счетов, и получения проектного финансирования для нашей компании давно отработаны. Мы сможем оперативно встроиться в новую систему. Кроме того, наши проекты находятся в высокой степени готовности. Мы сможем предлагать большой объем готового жилья, которое не попадает под новые законодательные требования, которые вступят в силу с середины следующего года", — подчеркнул вице-президент "Галс-Девелопмент".
В ходе сессии был поднят и вопрос создания комфортной среды. Генеральный директор "ДОМ.РФ" подчеркнул, что сегодня застройщики стали уделять больше внимания функциональному наполнению своих объектов.
"Спрос направляется в комфортные кварталы, где есть комфортные условия для жизни. Повышение комфортности городской среды – задача, поставленная в указе президента, и мы будем ее решать", — подчеркнул Александр Плутник.
Тренд на растущие потребности покупателя отметил и вице-президент "Галс-Девелопмент". По его словам, покупатель становится более требовательным, что формирует конкуренцию на рынке.
"На фоне растущего объема предложения девелоперы стараются обеспечить свои проекты максимальным количеством опций. А это значит, что растет и качество предложения – девелоперского продукта. В сложившейся рыночной ситуации выигрывает конечный потребитель", — пояснил Капров.
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