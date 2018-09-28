Тренд рынка недвижимости: покупатель становится более требовательным

Покупатель меняется вместе с рынком недвижимости и предъявляет повышенные требования к возводимому жилью, поэтому спрос сосредоточен вокруг наиболее успешных проектов в высокой стадии готовности от крупных и надежных застройщиков. Об этом заявил старший вице-президент "Галс-Девелопмент" Леонид Капров в ходе сессии "Рынок недвижимости 2019: работа в новых условиях". Мероприятие состоялось в рамках крупнейший выставки отрасли "Недвижимость от лидеров", которая проходит в Гостином дворе с 27 по 30 сентября.

Участие в сессии также приняли замминистра строительства и ЖКХ России Наталья Антипина, генеральный директор "ДОМ.РФ" Александр Плутник, председатель правления "Абсолют Банк" Татьяна Ушкова, президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий. Модератором дискуссии выступил главный редактор "РБК-Недвижимость" Игнат Бушухин.

Одной из важнейших тем встречи стали изменения в законодательстве о долевом строительстве. С 1 июля 2019 девелоперы смогут привлекать средства граждан на специальные эскроу-счета.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Наталья Антипина рассказала о том, что были внесены серьезные изменения и ограничения в деятельность застройщиков.

"У них началась новая жизнь. В первую очередь, это проектное финансирование. Между девелопером и покупателем встает банк", — пояснила она.

Она подчеркнула, что переход к эскроу-счетам — сложный процесс, но Минстрой уделяет этому вопросу особое внимание. Власти постараются сделать переход к новой системе финансирования наименее сложным. Все вопросы, которые могут возникнуть у банков или застройщиков, будет разбирать специальная комиссия.

"Мы не только разработали реформу, но и сопровождаем ее", — подчеркнула Наталья Антипина.

В свою очередь гендиректор "ДОМ.РФ" Александр Плутник отметил, что в данный момент никаких проблем с эскроу-счетами нет. Более того, институт развития готовится предложить правительству инструмент, который поможет реализовать реформу.

"С точки зрения института развития мы хотим предложить инструмент, который удешевил бы проекты финансирования для застройщика с одной стороны, а с другой стороны — развил у банков аппетит к этому виду бизнеса, снял бы с них часть риска, позволил бы поставить на поток работу по проектам финансирования. Мы такой инструмент разработали, согласовали с министерством финансов. Теперь будем его обсуждать в правительстве, совместно с Банком России," – сообщил Александр Плутник.

По словам старшего вице-президента "Галс-Девелопмент" Леонида Капрова, в долгосрочной перспективе это, безусловно, удачная реформа. Первый эффект от нее заметен уже сейчас.

"Пока будет распродаваться тот объем проектов, который уже выведен на рынок — это тренд на снижение стоимости и льготные условия для потребителя, далее предложение будет сокращаться, а цена — расти", — сказал Леонид Капров.

Он также отметил, что в "Галс-Девелопмент" готовы к новым реалиям рынка недвижимости.

"Мы работаем с банком ВТБ, поэтому и вопросы эскроу-счетов, и получения проектного финансирования для нашей компании давно отработаны. Мы сможем оперативно встроиться в новую систему. Кроме того, наши проекты находятся в высокой степени готовности. Мы сможем предлагать большой объем готового жилья, которое не попадает под новые законодательные требования, которые вступят в силу с середины следующего года", — подчеркнул вице-президент "Галс-Девелопмент".

В ходе сессии был поднят и вопрос создания комфортной среды. Генеральный директор "ДОМ.РФ" подчеркнул, что сегодня застройщики стали уделять больше внимания функциональному наполнению своих объектов.

"Спрос направляется в комфортные кварталы, где есть комфортные условия для жизни. Повышение комфортности городской среды – задача, поставленная в указе президента, и мы будем ее решать", — подчеркнул Александр Плутник.

Тренд на растущие потребности покупателя отметил и вице-президент "Галс-Девелопмент". По его словам, покупатель становится более требовательным, что формирует конкуренцию на рынке.