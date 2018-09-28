Рой пчел захватил двигатель самолета в аэропорту в ЮАР

Всего 25 минут ушло у роя пчел на то, чтобы занять двигатель недавно приземлившегося в аэропорту южноафриканского Дурбана пассажирского самолета, сообщает Fox News. Операцию по освобождению лайнера Mango Airlines от захватчиков сняли на видео.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 сентября, и стал первым случаем в истории перевозчика, когда сразу три рейса задержали из-за пчел. По словам представителя Mango Airlines Серхио душ Сантуша, около 20 тысяч пчел буквально за 25 минут обустроили улей в двигателе самолета.

Вызванные на место специалисты посетовали на то, что сотрудники службы безопасности не позволили им пронести с собой дымарь, так что выкуривать пчел пришлось руками и при помощи пальмовой ветви, а потому процесс затянулся — были отложены три рейса. Пчел собрали в улей и вывезли с территории аэропорта.

Председатель Южноафриканской ассоциации пчеловодов предположил, что двигатель был промежуточной остановкой для насекомых, поскольку "там масляно и жарко", тогда как пчелы предпочитают сухие деревянные укрытия, где поддерживается ровная температура.

Похожий случай произошел в 2017 году в аэропорту Майами, где рейс American Airlines задержали на четыре часа из-за роя пчел, мешавших погрузке багажа на борт.