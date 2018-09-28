Ямайка ввела безвизовый режим с Россией

Министр иностранных дел Сергей Иванов подписал договор со своей ямайской коллегой Яминой Джонсон Смит об отмене визового режима между двумя странами. Соглашение было подписано во ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, от визовых формальностей с нашей страной отказалось государство Сент-Винсент и Гренадины, расположенное в Карибском море. Премьер островной страны Ральф Гонсалвеш и Лавров подписали соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что на год визы для Россиян отменил Тайвань. Возможность попасть в эту страну без виз сохранится до 31 июля 2019 года.

За последнее время граждане РФ также получили право посетить без виз Катар, ЮАР, Самоа, Иран, Лаос и Гренаду.