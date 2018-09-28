60 000 бутылок: в Удмуртии задержан грузовик со спиртом

В Ижевске полицейские задержали фуру, перевозящую почти 6 тонн спирта, разлитого в бутылки объемом 100 миллилитров.

Водитель пояснил, что вез свой груз из Самарской области в Екатеринбург, однако ему позвонил некий Михаил и внезапно распорядился выгрузиться, не доезжая до пункта назначения.

Происхождение спирта водитель объяснить не смог, пояснив, что он простой перевозчик. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка незаконной перевозки алкоголя.