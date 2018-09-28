Со стройки - на подиум: за мужчин из России бьются мировые дома мод

Голубые глаза, русые волосы, крепкое телосложение. Новый тренд в мировой фэшн-индустрии: мужчина топ-модель из России. В "Прямом эфире" – истории успеха тех, кто еще недавно работал на стройке, грузчиком или учился на бухгалтера, а ныне представляет самые известные дома мод.

Так, например, топ-модель Андрей Захаров, который сегодня — лицо дома Джорджо Армани и которого снимает фотограф самой Леди Гага, был грузчиком в магазине. Но однажды – тогда ему было 18 лет – к парню подошли и пригласили в модельное агентство.

Андрей Купченко окончил МИИТ, где учился на бухгалтера, а в модельный бизнес его привел друг. И почти сразу 17-летнему парню предложили представлять пять знаменитых европейских домов моды Европы.

Сегодня он живет в Лос-Анджелесе, работает с Kenzo и Prada, снялся в клипе у Селены Гомес и мечтает о собственной звезде на "Аллее славы" в Голливуде.

Артур Данияров, который после школы подрабатывал на стройке, в модельный бизнес попал по совету отца. Он набрался смелости, пошел в агентство – и уже через час у него на руках был контракт. А через год Артур уже занимал восьмую строчку в мировом рейтинге моделей.

Кто и где ищет моделей для знаменитых брендов и делает из них мировых звезд? Что говорят сами парни, ставшие в мире моды востребованными моделями, о своем успехе? На что потратили свои первые гонорары? И что именно так привлекает именитых дизайнеров в мужчинах из России? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".