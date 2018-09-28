Трансплантация кала "поправляет здоровье" кишечных бактерий у онкобольных пациентов

Аутологичная трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) может эффективно восстанавливать микробиоту кишечника пациента после лечения антибиотиками. Об этом заявили учёные по результатам недавнего клинического исследования.

Сразу поясним два термина: под микробиотой понимается совокупность бактерий и других микроорганизмов, живущих в теле людей; аутологичная трансплантация предполагает восстановление микробиоты человека при помощи собственного фекального образца.

С каждым годом учёные находят всё больше доказательств того, что уникальная микробиота кишечника человека важна для поддержания здоровья. Между тем некоторые медицинские процедуры способны нанести ей вред.

В рамках недавней работы команда исследователей изучала группу онкобольных. Если говорить более точно, то специалисты изучали микробиоту пациентов, перенесших аллогенную (от донора) трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Подобное лечение назначают людям с некоторыми видами рака крови или костного мозга.

Один из этапов подобной терапии включает введение сильных антибиотиков, и зачастую подобная мера может навредить микробиоте кишечника пациента.

Микробиота человека может восстанавливаться неделями (и даже месяцами), и на это время организм человека становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям.

Специалисты обследовали 25 пациентов, проходящих лечение стволовыми клетками. У 14 человек были взяты образцы фекалий перед приёмом антибиотиков (для трансплантации фекалий после лечения). Оставшиеся 11 человек служили контрольной группой, проходящей стандартный курс терапии.

После применения антибиотиков группа ФМТ получила обработанный образец. В течение нескольких дней испытуемые продемонстрировали восстановление полезных бактерий кишечника: у них произошло быстрое "подлечивание" уникальной микробиоты до состояния, которое наблюдалось до начала лечения.

У контрольной же группы были отмечены значительные задержки в улучшении микробиоты.

Выяснилось, что трансплантация фекалий может быть быстрым и безопасным способом восстановления нарушенной микробиоты в течение нескольких дней после лечения.

"Это важное исследование свидетельствует о том, что клиническое вмешательство с использованием ауто-ФМТ может безопасным образом обратить вспять разрушительное воздействие антибиотиков широко спектра действия", — говорит Энтони Фаучи (Anthony S. Fauci), директор Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний, США.

Как говорит Фаучи, если результаты исследования будут подтверждены в более крупных работах, то этот подход может оказаться простым способом быстрого восстановления здоровой микробиоты человека после интенсивной противомикробной терапии.

Основное внимание в работе было сосредоточено на безопасности и эффективности процесса. При этом на текущем этапе нет данных, например, о том, действительно ли восстановление микробиоты уменьшает частоту инфекций. Между тем в других многочисленных работах предполагается, что это может стать важным фактором в будущем лечении рака.

Необходимо провести дополнительные работы для понимания последствий возможной адаптации микробиоты человека к другим, чужеродным бактериям, которые могли бы повысить эффективность данного лечения.

К слову, в исследовании прошлого года предполагалось, что некоторые кишечные бактерии могут либо улучшить, либо уменьшить эффективность некоторых лекарств от рака.

Другая работа показала, что пересадка кала здоровым людям может помочь детям с аутизмом.

О результатах исследования учёные сообщили в издании Science Translational Medicine.

Добавим, что ранее исследователи выяснили, что четыре вида кишечных бактерий уменьшают риск развития астмы у детей. Кроме того, оказалось, что таблетки с фекалиями помогут в лечении бактериальных инфекций.