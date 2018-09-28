Выдача венгерских паспортов украинцам: возбуждено дело, консула вышлют

На Украине возбуждено уголовное дело по факту выдачи украинцам паспортов Венгрии.

Ранее сообщалось, что в городе Берегово, который находится в Закарпатской области на границе с Венгрией, консульство выдает гражданам Украины паспорта с условием, что это не будет известно украинским властям. Также в Сети появилось видео такой выдачи паспортов.

Как сообщает РИА Новости, прокуратура Закарпатской области завела уголовное дело по статье "Госизмена". Досудебное расследование ведет областное управление Службы безопасности Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина вышлет консула Венгрии из страны. По его мнению, венгерский посол превышает свои полномочия. Всего, по данным украинского МИД, Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.

Между тем посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявил, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, у кого есть венгерские корни. Он назвал действия Киева недружелюбными и рискованными и пригрозил препятствиями на пути к интеграции с Евросоюзом.

В прошлом году Украине были приняты поправки в закон "Об образовании". В соответствии с ним на национальные меньшинства не смогут учиться на родном языке. Запрет будет действовать с пятого класса. Это вызвало протест со стороны России, Румынии, Венгрии и других стран. Еще в прошлом году Климкин признавал, что венгры массово бегут из Закарпатья.