Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 сентября 201818:27

"Из двигателя вырывались языки пламени": в небе над Швецией загорелся авиалайнер

Global Look Press

В шведском городе Лулео совершил экстренную посадку самолет авиакомпании SAS – во время полета у него загорелся один из двигателей. Лайнер приземлился на одном рабочем двигателе, сообщает "Интерфакс".

Местные СМИ пишут, что двигатель был неисправен еще в начале полета, и уже через 15 минут перегрелся.

"Я увидела в иллюминатор, что из двигателя вырываются языки пламени", — рассказала пассажирка рейса. Женщина позвала стюардессу, а та, в свою очередь, сообщила о происходящем пилотам.

Самолет следовал из аэропорта Кируна в Стокгольм. Никто из пассажиров не пострадал.

Сейчас

19:12

Мужчина с ножом тяжело ранил прохожих в немецком Равенсбурге

18:37

Турцию ждет первый в истории ураган

17:55

Снаряд РСЗО улетел не туда на учениях на Кавказе

16:54

Журналистка "Знака" пропала после "странного общения" с водителем

15:56

Взломали двери, избили верующих: на Украине захвачен Свято-Троицкий храм

14:09

Россия призвала СНГ нарастить объем расчетов в нацвалютах

13:59

КТО в Дагестане: убит боевик с бомбой и спецснаряжением

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Снаряд РСЗО улетел не туда на учениях на Кавказе

Снаряд РСЗО улетел не туда на учениях на Кавказе

57 минут назад
СМИ Украины сообщили, что в Киеве бандиты захватили маршрутку с детьми

СМИ Украины сообщили, что в Киеве бандиты захватили маршрутку с детьми

3 часа назад
Россия запретила израильским самолетам появляться рядом со своими базами

Россия запретила израильским самолетам появляться рядом со своими базами

4 часа назад
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

1 час назад
Турцию ждет первый в истории ураган

Турцию ждет первый в истории ураган

27 минут назад
Взломали двери, избили верующих: на Украине захвачен Свято-Троицкий храм

Взломали двери, избили верующих: на Украине захвачен Свято-Троицкий храм

2 часа назад
"Герой украинского народа": Порошенко встал на колени у могилы Маккейна

"Герой украинского народа": Порошенко встал на колени у могилы Маккейна

7 часов назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Трагедия в питерском кафе: очаг локализован, десятки зданий остались без тепла

Трагедия в питерском кафе: очаг локализован, десятки зданий остались без тепла

7 часов назад
Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий

Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий

5 часов назад
Путин и Курц встретятся в Питере 3 октября

Путин и Курц встретятся в Питере 3 октября

2 часа назад
Песков рассказал британским журналистам о сталиных, бегающих по Красной площади

Песков рассказал британским журналистам о сталиных, бегающих по Красной площади

4 часа назад
Коммунистка Ганзя заявила, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч

Коммунистка Ганзя заявила, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч

1 час назад
Как это устроено: виртуальная реальность для продажи квартир

Как это устроено: виртуальная реальность для продажи квартир

4 часа назад
Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

9 часов назад
Рубль в октябре может получить передышку

Рубль в октябре может получить передышку

9 часов назад
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

27.09.2018 10:29
Эстония открестилась от Скрипаля

Эстония открестилась от Скрипаля

21 минута назад
Виталий Кличко собрался на шоу талантов, но Let it be в его исполнении узнали не все

Виталий Кличко собрался на шоу талантов, но Let it be в его исполнении узнали не все

30 минут назад
Выдача венгерских паспортов украинцам: возбуждено дело, консула вышлют

Выдача венгерских паспортов украинцам: возбуждено дело, консула вышлют

35 минут назад
"Из двигателя вырывались языки пламени": в небе над Швецией загорелся авиалайнер

"Из двигателя вырывались языки пламени": в небе над Швецией загорелся авиалайнер

44 минуты назад
Со стройки - на подиум: за мужчин из России бьются мировые дома мод

Со стройки - на подиум: за мужчин из России бьются мировые дома мод

55 минут назад
Никакого ядерного склада нет. Иран опроверг обвинения Израиля

Никакого ядерного склада нет. Иран опроверг обвинения Израиля

57 минут назад
РПЦ пригрозила Константинополю разрывом отношений

РПЦ пригрозила Константинополю разрывом отношений

1 час назад
Журналистка "Знака" пропала после "странного общения" с водителем

Журналистка "Знака" пропала после "странного общения" с водителем

1 час назад
После получения списанных катеров Порошенко назвал Украину флангом НАТО

После получения списанных катеров Порошенко назвал Украину флангом НАТО

2 часа назад
Погорел на рекламе: в Москве арестован бывший главный редактор "Милицейской волны"

Погорел на рекламе: в Москве арестован бывший главный редактор "Милицейской волны"

2 часа назад
Американский истребитель пятого поколения впервые применили в реальном бою

Американский истребитель пятого поколения впервые применили в реальном бою

2 часа назад
Бывший фронтмен The White Stripes представит в Москве новый альбом

Бывший фронтмен The White Stripes представит в Москве новый альбом

2 часа назад
"Стыдно быть дешевым": Милонов призвал отнестись к Валуеву по-христиански

"Стыдно быть дешевым": Милонов призвал отнестись к Валуеву по-христиански

2 часа назад
Челябинск очистят от гор мусора к понедельнику

Челябинск очистят от гор мусора к понедельнику

3 часа назад
Машина была исправна: Виктория Скрипаль попала в ДТП

Машина была исправна: Виктория Скрипаль попала в ДТП

3 часа назад
Microsoft закроет "классический" Skype 1 ноября

Microsoft закроет "классический" Skype 1 ноября

3 часа назад
Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

3 часа назад
Киркоров, Шнур, Билан и Бузова поддержали дочь Лепса

Киркоров, Шнур, Билан и Бузова поддержали дочь Лепса

3 часа назад
Елена Темникова. Самые яркие образы певицы

Елена Темникова. Самые яркие образы певицы

3 часа назад
Аппендицит вполне можно лечить без операции

Аппендицит вполне можно лечить без операции

3 часа назад
Сергей Старостин: играть в квартете сложнее, чем в трио или в дуэте

Сергей Старостин: играть в квартете сложнее, чем в трио или в дуэте

4 часа назад
Погода на выходные: ветрено, солнечно, заморозки

Погода на выходные: ветрено, солнечно, заморозки

4 часа назад
Стас Пьеха: "Это чудо, что я еще жив"

Стас Пьеха: "Это чудо, что я еще жив"

4 часа назад
10 стран с самым большим количеством людей, живущих за чертой бедности

10 стран с самым большим количеством людей, живущих за чертой бедности

5 часов назад
Живая вода Пятигорска

Живая вода Пятигорска

5 часов назад
Стало известно, на сколько подорожают автомобили в России

Стало известно, на сколько подорожают автомобили в России

5 часов назад
Обзор смартфона Sony Xperia XZ2 Premium: поштучно и камерно

Обзор смартфона Sony Xperia XZ2 Premium: поштучно и камерно

6 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

6 часов назад
ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)

ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)

7 часов назад
В Японии запретили ездить на картингах в костюме "Супер Марио"

В Японии запретили ездить на картингах в костюме "Супер Марио"

7 часов назад
13 героев мультфильмов, родившихся в комиксах

13 героев мультфильмов, родившихся в комиксах

8 часов назад