Виталий Кличко собрался на шоу талантов, но Let it be в его исполнении узнали не все

Бывший боксер и мэр Киева, прославившийся в последние годы своими многочисленными нелепыми перлами, решил себя попробовать в качестве музыканта.

В своем "Фейсбуке" он опубликовал видео с репетиции, на которой пробует исполнить на гитаре знаменитую композицию Let it be.

Правда, хит The Beatles в исполнении киевского градоначальника узнать непросто, однако Кличко не теряет присутствия духа.

Он сообщает, что готовится выступить на открытии конгресса Всемирного совета по борьбе с терроризмом, в рамках которого пройдет шоу талантов, и это была всего лишь его вторая репетиция.

Пользователи в соцсетях отреагировали на эти "пробы струн" с иронией, а некоторые и с критикой – мол, лучше бы мэр Киева занялся городскими проблемами — в частности, отсутствием горячей воды. Ну, а один из комментаторов советует Кличко (как бывшему боксеру) надеть перчатки.

"Кто нибудь , подскажите Виталику надеть перчатки, все что он делает без перчаток, получается через..."