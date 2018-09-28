Эстония открестилась от Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению двух граждан Эстонии, подозреваемых в шпионаже.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала полиция безопасности балтийской республики. Так в ведомстве прокомментировали публикацию в немецком журнале Focus.

В ней журналисты издания, ссылаясь на информированный источник в Группе контрразведки при Штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, который располагается в Брюсселе, сообщили, что до 2017 года Скрипаль работал сразу на четыре разведки – Великобритании, Испании, Чехии и Эстонии.

Он поставлял им информацию о якобы действовавших в этих странах агентах военной разведки России.

Так, как утверждает Focus, летом 2016 года отставной полковник ГРУ передал эстонской стороне данные о российских разведчиках, работавших в Таллине – в том числе, о 38-летнем майоре Сил обороны Эстонии Денисе Метсавасе и его 65-летнем отце Петре Волине.

5 сентября государственный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщил, что оба они подозреваются в государственной измене, выразившейся в работе на ГРУ ВС РФ, которому они якобы 5 лет передавали секретные сведения.

4 марта 2018 года 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подвергся в английском городе Солсбери боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома.

Великобритания обвинила в нападении Россию. В Москве категорически отвергли все обвинения, заявив, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.