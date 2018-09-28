Дополнительное образование для детей в столице становится все доступнее

От дзюдо и подводного плавания до театральных студий и инженерных классов: столичная система дополнительного образования становится шире. В городе открываются все новые необычные кружки, и сделать жизнь ребенка ярче и интереснее очень просто. Родителям достаточно зайти на городской портал и найти центр рядом с домом.

- Одели, опустили, поджали.

Тельняшки и ласты — обязательная экипировка на уроках экстремального плавания. В этой группе Гриша занимается три года. Он уже определился с будущей профессией.

- Здесь мы учимся спасать людей, поднимать их со дна и транспортировать к берегу. Когда я вырасту, я очень хочу стать спасателем.

В Доме творчества "Восточный" тренируют юных спасателей, стрелков, танцоров — всего более семи тысяч кружков. Три просторных корпуса, а еще — десятки внешних площадок в библиотеках, парках, музеях. Каждый ребенок может попробовать себя в любой роли.

- Я хожу на плавание, потом я увидел, что кто-то ходит на дзюдо, и я захотел тоже ходить на дзюдо.

"В результате ребенок имеет возможность понять, кем он хочет стать в будущем. Потому что наша основная задача — вырастить профессионалов будущего, помогать школе и колледжу именно в части предоставления дополнительных образовательных услуг", — говорит руководитель Дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анна Гурченкова.

Такие занятия с каждым годом становятся доступнее. Об этом говорят и цифры: 80 процентов школьников уже получают дополнительное образование. Почти все кружки оплачивает город.

Развивать свои творческие способности дети могут и не выходя из стен образовательных организаций. На сегодняшний день в школах столицы работает более 120 тысяч секций и кружков, 80 процентов из которых — бесплатные.

К ним относится и студия народного танца в "Школе в Капотне". Здесь занимается порядка ста учеников. Прямо с уроков Юля спешит в танцкласс. За последние два года вместе с коллективом они объехали почти всю страну, стали призерами международных конкурсов.

"Мы начали изучать новые танцы, новые народности и с ними занимать на международных конкурсах первые места. Это для меня очень удивительно, так как у нас просто школа в Капотне, и мы обходили такие профессиональные коллективы!" — рассказывает она.

Всего в школе 180 видов дополнительного образования, десять педагогов узкой направленности, и у каждого за спиной — множество побед и золотых медалей. Черный пояс — у тренера по тхэквондо. Ученики не отстают от учителя.

Там демонстрируют силу и выносливость, здесь — товарищеский дух и спортивный азарт. И пусть в школе нет льда, на резиновом покрытии хоккей превращается во флорбол.

Физкультурно-спортивное направление — одно из шести в списке дополнительного образования. Но большей популярностью, отмечают педагоги, пользуется техническое. Таким оборудованием может похвастаться не каждый дом культуры и творчества: 3D-кабинет — в нем изучают строение сердца, — лаборатория и настоящая медиастудия — детей готовят по узким специальностям.

"Сейчас возможности у школы стали гораздо шире, чем раньше, потому что дополнительное финансирование привело в школу дополнительное оборудование. Мы на протяжении уже двух лет модернизируем нашу систему дополнительного образования, чтобы наши дети имели возможность стать впоследствии успешными личностями", — говорит заместитель директора ГБОУ "Школа в Капотне" Валерий Харламов.

Сделать жизнь школьника ярче и интересней можно всего в два клика — через портал mos.ru. Для этого родителям достаточно выбрать нужный профиль и адрес.