Наоми Кэмпбелл страдает от психического расстройства

Коллега 48-летней супермодели Наоми Кэмпбелл по сериалу "Star", актриса Райан Дестини, рассказала, что Кэмпбелл страдает от психического расстройства, гермофобии. Звезда страшно боится грязных поверхностей и всячески старается себя от них обезопасить, сообщает Page Six.

Дестини утверждает, что самые страшные места для Наоми – это самолеты и аэропорты.

"Наоми надевает маску, когда отправляется в аэропорт. Кроме того, все сиденье в салоне лайнера она устилает салфетками", — заявила актриса. Американка добавила, что понимает модель – самолеты обычно далеки от стерильности.

Впрочем, утверждает Дестини, у такого поведения есть свои плюсы.

"Наоми всегда фантастически пахнет. Она пользуется всевозможными дезодорантами и ароматическими маслами", — отметила актриса.

В 2018 году Наоми Кэмпбелл признали одной из самых успешных моделей 1990-х.