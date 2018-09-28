Сирия скоро получит С-300, но хочет и 400-е
Зенитные ракетные комплексы С-300 должны прийти в Сирию в течение двух недель, заявил глава МИД Арабской Республики Валид Муаллем после встречи с Сергеем Лавровым. Также он считает, что российские ЗРК должны полностью закрыть небо страны от израильской авиации, пишет агентство РИА Новости. При этом Сирия надеется получить и современные комплексы С-400, добавил с улыбкой Муаллем.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что Россия поддерживает суверенитет Сирии и настроена на окончательную ликвидацию очагов терроризма в Арабской Республике.
Кроме того, министр иностранных дел Сирии отдельно остановился на ситуации в Идлибе. Гуманитарные коридоры заработали, но боевики не дают мирным жителям покинуть этот район. Хотя в целом, отметил Валид Муаллем, Дамаск доволен ситуацией в зоне деэскалации и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину.
Также сегодня стало известно, что Россия готова предоставить военную поддержку Ираку, если правительство страны попросит. Об этом заявил представитель МИД РФ Михаил Богданов. Она будет такой же, какую сейчас оказывают российские военные Сирии, пишет агентство "Интерфакс".
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