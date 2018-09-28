Новости Политика

Все видео этой рубрики
28 сентября 201821:08 Алексей Петров

Главы СНГ сверили часы: восточное гостеприимство сыграло на руку сотрудничеству

СНГ должно максимально использовать потенциал Договора о зоне свободной торговли, а также расширять расчеты в национальных валютах. К этому своих коллег призвал Владимир Путин. Президент принял участие в Совете глав государств Содружества, который 28 сентября прошел в Душанбе. Переговоры в узком и расширенном составах, двусторонние встречи и почти два десятка подписанных документов. Все это — общие итоги саммита.

Встреча глав государств начинается не в зале заседаний, а в благоухающем парке. Эмомали Рахмон приветствует гостей в летней беседке. Долгое рукопожатие с Владимиром Путиным. Протокольное фото — Путин, Назарбаев и Рахмон вместе в первом ряду.

Впрочем, перед тем, как приступить к работе, лидеры стран содружества все-таки позволили себе осмотр парка, где свободно гуляют павлины. А сама встреча наполнена неповторимым колоритом Таджикистана.

Выстроен почётный караул. Расстелена красная ковровая дорожка. Гигантский дворец. Здесь повсюду восточные орнаменты, узоры и даже многие сотрудники сегодня в национальных костюмах.

Разговор начинается в дверях — и продолжается в зале, который по-таджикски называется позолоченным. Одна из главных тем — безопасность и борьба с наркотрафиком, которая требует координации правоохранительных органов разных стран. Но диалог — не только о взаимодействии в рамках Содружества, но и о двусторонних отношениях. В частности, России и Киргизии.

"Все планы, намеченные нами на предыдущих встречах, согласованные с обеих сторон, исполняются. У нас есть возможность сегодня сверить часы и посмотреть, как идет эта работа на практике", — обратился с констатацией факта к своему киргизскому коллеге Владимир Путин.

"Россия — главный инвестор киргизской экономики, она уверенно заняла первое место. И наш товарооборот из года в год увеличивается. Это нас радует", — подчеркнул в ответ президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"В прошлом году товарооборот увеличился на 34 процента. Очень хороший показатель. Нужно посмотреть, что нужно сделать на будущее, чтобы сохранить эту позитивную динамику", — предложил ему глава российского гсоударства.

Президент России кратко успел переговорить практически со всеми лидерами. Среди них, например, президент Молдавии Игорь Додон и премьер Армении Пашинян.

Результат предметного диалога в рамках Содружества — рост товарооборота. В первом полугодии внутри СНГ он увеличился почти на 15 процентов и достиг 85 миллиардов долларов, подчеркнул Путин на заседании. И это несмотря на негативный внешний фон. Добиться бОльших успехов можно, по мнению Путина, расширяя взаимные расчеты в национальных валютах.

Но объединяет разные страны не только экономика, но и русский язык. В школе в Душанбе преподавание ведется только на русском, рассказывают спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Скоро появится еще пять аналогичных образовательных учреждений, из России приедут 55 преподавателей. Главное, чтобы национальный вопрос никогда не был преградой.

- А тебя как зовут? – спрашивает Валентина Матвиенко у одной из учениц русской школы.

- Есения.

- Есения? Какое имя красивое. Ты русская по национальности? – интересуется спикер Совета Федерации.

- Не знаю, у меня мама таджичка, а папа русский.

- Супер! Молодец! Умница! Вот в этом — замечательная дружба наших народов России и Таджикистана. Здорово.

Еще одна тема — подготовка к 75-летию Великой Победы. Сформирован детальный план, речь идет не только о торжествах, но прежде всего об адресной помощи ветеранам.

Важнейшая часть встречи, по которой стороны подписывают документы — конвенцию о мирном космосе, программу совместных мер по борьбе с преступностью. Кроме того, страны Содружества намерены вместе противостоять киберпреступности.

А журналисты обратили внимание на интересную деталь — у президента России на столе роман Пушкина "Евгений Онегин". Путин откладывал том для подписания документов, но едва появлялась свободная минута, возвращался к нему.

А разговор о отношениях Москвы и Душанбе продолжается во Дворце нации. Перед появлением Путина и Рахмона у службы протокола и военных последние приготовления — все должно быть безупречно. Солдат почетного караула поправляет фуражку. Президенты входят в гигантский зал и продолжают разговор теперь уже о двустороннем диалоге. В свою очередь Путин отмечает гостеприимство Таджикистана.

"Вам удалось создать очень приятную и деловую в то же время атмосферу, которая привела к хорошим результатам совместной работы. Вам спасибо большое за гостеприимство. Что касается двусторонних отношений, то они развиваются позитивно. В прошлом году рост товарооборота составил около 5%, а в этом году — уже 35. Это очень хороший показатель. И нам, конечно, нужно удержать набранный темп", — подчеркивает Путин.

В Душанбе к встрече глав государств СНГ подготовились основательно. В городе — флаги стран участников. Не говоря уже о том, что сама столица — с иголочки. А гостей явно хотели удивить щедростью и радушием.

Богатство Таджикистана — целые горы арбузов, дынь. Все настоящее. Почти вдвое выше человеческого роста. Изобилие фруктов дает понять — гостям в Таджикистане всегда рады.

Эмомали Рахмон даже пригласил гостей в одно из хозяйств, где выращивают виноград и делают из него едва ли не произведения искусства. Радушно принимают в Таджикистане и прессу.

"Я дал поручение. Не сегодня, а до вашего приезда. Все журналисты, гости, операторы, все-все получите небольшой подарок президента. Сухофрукты, дыни, гранаты", — обращается к прессе председатель Совета глав государств СНГ, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

- А всем хватит?

"Я думаю, что хватит", — улыбнулся в ответ глава Таджикистана.

По окончании мероприятий Рахмон лично провожает Путина к трапу самолета. Они долго оживленно беседовали, не скрывая хорошего настроения.

Сейчас

20:49

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

20:24

Уязвимость в Facebook затронула 50 миллионов пользователей

19:26

Обысков в "Мосгортрансе" не было: на СВАРЗе прошло задержание

19:12

Мужчина с ножом тяжело ранил прохожих в немецком Равенсбурге

18:37

Турцию ждет первый в истории ураган

17:55

Снаряд РСЗО улетел не туда на учениях на Кавказе

16:54

Журналистка "Знака" пропала после "странного общения" с водителем

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

1 час назад
Автокефалия или рейдерство: украинские радикалы захватили православный храм

Автокефалия или рейдерство: украинские радикалы захватили православный храм

1 час назад
Трагедия в Петербурге: 500 тонн кипятка залило кафе за секунды

Трагедия в Петербурге: 500 тонн кипятка залило кафе за секунды

1 час назад
Грабар-Китарович назвала Путина добрым, а Трампу указала на необходимость взаимоуважения

Грабар-Китарович назвала Путина добрым, а Трампу указала на необходимость взаимоуважения

1 час назад
Председатель Госдумы ответил депутату, которой не хватает 380 тысяч в месяц

Председатель Госдумы ответил депутату, которой не хватает 380 тысяч в месяц

1 час назад
Эксклюзив в "Вестях недели": "Россия" покажет видео за секунду до покушения на главу ДНР

Эксклюзив в "Вестях недели": "Россия" покажет видео за секунду до покушения на главу ДНР

20 минут назад
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

4 часа назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Снаряд РСЗО улетел не туда на учениях на Кавказе

Снаряд РСЗО улетел не туда на учениях на Кавказе

3 часа назад
Алина Загитова победила в Германии с мировым рекордом

Алина Загитова победила в Германии с мировым рекордом

1 час назад
Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий

Минтруд уточнил, что будет с формулой расчета пенсий

8 часов назад
Уязвимость в Facebook затронула 50 миллионов пользователей

Уязвимость в Facebook затронула 50 миллионов пользователей

1 час назад
Как это устроено: виртуальная реальность для продажи квартир

Как это устроено: виртуальная реальность для продажи квартир

7 часов назад
Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

12 часов назад
Рубль в октябре может получить передышку

Рубль в октябре может получить передышку

12 часов назад
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

27.09.2018 10:29
Недооцененная валюта: курс рубля может вернуться к 60 за доллар

Недооцененная валюта: курс рубля может вернуться к 60 за доллар

25 минут назад
Посольство РФ прокомментировало новости о еще одном "россиянине из Солсбери"

Посольство РФ прокомментировало новости о еще одном "россиянине из Солсбери"

1 час назад
Сирия скоро получит С-300, но хочет и 400-е

Сирия скоро получит С-300, но хочет и 400-е

2 часа назад
ЦАР пообещала России полное содействие в расследовании убийства журналистов

ЦАР пообещала России полное содействие в расследовании убийства журналистов

2 часа назад
Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Оренбургом"

Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Оренбургом"

2 часа назад
Мужчина с ножом тяжело ранил прохожих в немецком Равенсбурге

Мужчина с ножом тяжело ранил прохожих в немецком Равенсбурге

2 часа назад
Сенцова отправили в больницу на обследование

Сенцова отправили в больницу на обследование

2 часа назад
Виталий Кличко собрался на шоу талантов, но Let it be в его исполнении узнали не все

Виталий Кличко собрался на шоу талантов, но Let it be в его исполнении узнали не все

3 часа назад
Со стройки - на подиум: за мужчин из России бьются мировые дома мод

Со стройки - на подиум: за мужчин из России бьются мировые дома мод

3 часа назад
Журналистка "Знака" пропала после "странного общения" с водителем

Журналистка "Знака" пропала после "странного общения" с водителем

4 часа назад
Бывший фронтмен The White Stripes представит в Москве новый альбом

Бывший фронтмен The White Stripes представит в Москве новый альбом

5 часов назад
В России подорожали еще две модели Kia

В России подорожали еще две модели Kia

5 часов назад
Челябинск очистят от гор мусора к понедельнику

Челябинск очистят от гор мусора к понедельнику

6 часов назад
Microsoft закроет "классический" Skype 1 ноября

Microsoft закроет "классический" Skype 1 ноября

6 часов назад
Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

6 часов назад
Киркоров, Шнур, Билан и Бузова поддержали дочь Лепса

Киркоров, Шнур, Билан и Бузова поддержали дочь Лепса

6 часов назад
Елена Темникова. Самые яркие образы певицы

Елена Темникова. Самые яркие образы певицы

6 часов назад
Аппендицит вполне можно лечить без операции

Аппендицит вполне можно лечить без операции

6 часов назад
Сергей Старостин: играть в квартете сложнее, чем в трио или в дуэте

Сергей Старостин: играть в квартете сложнее, чем в трио или в дуэте

7 часов назад
Погода на выходные: ветрено, солнечно, заморозки

Погода на выходные: ветрено, солнечно, заморозки

7 часов назад
Стас Пьеха: "Это чудо, что я еще жив"

Стас Пьеха: "Это чудо, что я еще жив"

7 часов назад
10 стран с самым большим количеством людей, живущих за чертой бедности

10 стран с самым большим количеством людей, живущих за чертой бедности

8 часов назад
Живая вода Пятигорска

Живая вода Пятигорска

8 часов назад
Обзор смартфона Sony Xperia XZ2 Premium: поштучно и камерно

Обзор смартфона Sony Xperia XZ2 Premium: поштучно и камерно

9 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

9 часов назад
ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)

ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)

9 часов назад
В Японии запретили ездить на картингах в костюме "Супер Марио"

В Японии запретили ездить на картингах в костюме "Супер Марио"

10 часов назад
"Герой украинского народа": Порошенко встал на колени у могилы Маккейна

"Герой украинского народа": Порошенко встал на колени у могилы Маккейна

10 часов назад
13 героев мультфильмов, родившихся в комиксах

13 героев мультфильмов, родившихся в комиксах

11 часов назад