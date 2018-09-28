Обысков в "Мосгортрансе" не было: на СВАРЗе прошло задержание

"Мосгортранс" опроверг сообщения об обысках в одном из офисов предприятия.

Информация об обыске поступила от Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта. Поводом послужили многочисленные жалобы на коррупцию.

Председатель профсоюза Юрий Дашков рассказал ТАСС, что обыск начался утром 28 сентября. Правоохранители пришли в филиал ГУП "Мосгортранс", отвечающий за проведение ремонта подвижного состава.

Сотрудники предприятия неоднократно жаловались на нарушения. Так, часто не предоставлялись запчасти для ремонта автобусов и других транспортных средств, хотя по документам запчасти были. Также водители жаловались на несоблюдение графика работы, из-за чего они даже засыпали за рулем. После многочисленных жалоб представителей профсоюза в правоохранительные органы, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Между тем самом "Мосгортрансе" РИА Новости заявили, что никаких обысков у них не было. На территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) прошли оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого в правонарушении.

"Этот инцидент никак не связан с трудовой деятельностью задержанного сотрудника и не имеет отношения к деятельности "Мосгортранса" в целом", — подчеркнули в пресс-службе.

В компании добавили, что информация, распространяемая представителями профсоюзом, не соответствует действительности и "является откровенной провокацией".