Трагедия в Петербурге: 500 тонн кипятка залило кафе за секунды
В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства страшной коммунальной аварии в центре города. Из-за прорыва трубы с кипятком там погибли два человека. Сотни тонн горячей воды в считанные секунды затопили цокольный этаж, где в помещении известного в городе "Антикафе" находились люди. Старые трубы, которые должны были вовремя заменить, не выдержали начала отопительного сезона. И это уже не первый подобный случай в Петербурге.
За несколько минут до трагедии они вовсю веселились, не подозревая, что кипяток уже начал просачиваться в подвальное помещение кафе. Когда течь заметили, администратор спешно вывел посетителей на улицу, но там всего плюс 8, пронизывающий ветер. Девушка замерзла, и молодые люди решили вернуться за вещами. Максиму было 20 лет, Андрею 19.
"Они побежали внутрь. И в этот момент их накрыло кипятком полностью до самого верха. Там было 500 тонн воды", — говорит администратор кафе Руслан Мамонов. Когда кипяток хлынул рекой, 300-метровое помещение затопило мгновенно. При температуре воды 75 градусов шансов выжить не было.
Андрей через месяц должен был отпраздновать день рождения. Его страстью была музыка. Максим только недавно вернулся из армии и поступил железнодорожный техникум. Он увлекался походами и футболом. "Максим всегда добрый был, отзывчивый, ни в чем не отказывал. У него столько идей, планов было на жизнь", — говорит Кирилл Красаускас, друг Максима Шустрова.
Во дворе просела земля, в промоину ушли два припаркованных автомобиля. Авария произошла около 3 часов ночи, отопительный сезон в Петербурге начался только в полночь.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.
С утра двор оцепили. В нескольких метрах отсюда находится детский сад. Сегодня воспитанников не стали выводить на прогулку.
Летом в этом дворе проводили испытания теплосетей, и никаких нареканий у энергетиков не было. Однако по правилам коммуникации все равно должны были поменять. Срок эксплуатации труб этого типа 25 лет, а трубе, которую прорвало этой ночью, 26 лет, она 92-го года.
За время эксплуатации эту трубу прорывало шесть раз. Вот данные промышленной экспертизы, проведенной в прошлом году. Участок признан не в полной мере соответствующим требованиям безопасности, но при этом срок эксплуатации назначен три года — до сентября 20-го. "Так как эта труба выдержала все испытания, мы реконструировали там, где трубы были в более плачевном состоянии", — говорит пресс-секретарь АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Дмитрий Шарунов.
Теплокоммуникации в Петербурге изношены более чем на 40 процентов. Это официальные данные. Трубы не меняют, а латают. Еще совсем недавно существовала практика прокладки старых труб под видом новых. Шесть лет назад рвануло на всю страну: следствие заявляло, что украдено 3 миллиарда, выделенных на переоснащение 600 километров теплотрасс. В итоге сумма ущерба усохла до миллиона, громкое "трубное дело" фактически развалилось в суде, но аварий не стало меньше. Это действительно типично для Петербурга.
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